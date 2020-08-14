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Formula 1 / Son dakika

Ferrari pilotları, Barcelona'daki ilk günden memnun

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Ferrari pilotları, Barcelona'daki ilk günden memnun
Ekleyen:
, Editör
14 Ağu 2020 18:46

Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc, Barcelona'daki ilk günün ardından araçtan memnun olduklarını söylediler.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Barcelona'da gerçekleştirilen her iki antrenman seansında da iyi bir performans sergiledi ve en iyi Ferrari sürücüsü oldu.

Günü, Haas F1 pilotu Romain Grosjean'ın ardında altıncı sırada tamamlayan Leclerc, "Bir kez daha beklediğimizden daha iyi bir gün oldu ve son derece pozitifti. Sıralama hızımız iyiydi. Elbette geliştirebileceğimiz yerler var. Ancak sıralama turlarında araçtan maksimumu alabileceğimize eminim ve eğer dengeyi olmasını istediğim yere getirebilirsek, oldukça iyi bir sonuç alabiliriz."

"Ayrıca yaptığımız yarış simülasyonu da oldukça iyiydi. Bu pistte kış testlerinde elde ettiğimiz çok sayıda veriye sahibiz. Fakat bunu bugün bu kadar farklı şartlarda topladığımız verilerle karşılaştırmamız çok zor."

"Sıcaklığa gelirsek, piste çıkmak o kadar da kötü bir şey değil, çünkü en azından biraz hava geliyor! Ama garajdayken adeta bir saunadaymış gibisiniz."

Sebastian Vettel ise ilk seansta Leclerc'e yakın gözükse de ikinci seansta 12. olabildi.

Alman pilot şöyle dedi: "Bizim için karmaşık bir gündü. Öğleden sonra, turları bir araya getirmekte zorlansam bile tek tur hızımızdan oldukça memnun kaldım. Ama genel olarak araçta daha iyi hissediyorum."

"Bugün birkaç şey denedik ve yarışta kullanabileceğimiz bazı şeyler öğrendik. Sıralama turlarından sonra hangi pozisyonlarda olacağımızı göreceğiz."

"Yarış temposunun oldukça iyi olacağını düşünüyorum ama yapmamız gereken işler var. Özellikle lastikleri yönetmek önemli olacak çünkü devam etmesi beklenen yüksek sıcaklıklar, işimizi kolaylaştırmıyor."

 
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Editör Kemal Şengül

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