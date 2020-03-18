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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, perşembe gününden itibaren fabrikayı kapatacağını doğruladı

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Ferrari, perşembe gününden itibaren fabrikayı kapatacağını doğruladı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
18 Mar 2020 20:48

Ferrari, ağustos ayından mart ve nisan aylarına alınan yaz tatili kapsamında, perşembe gününden itibaren fabrikasını 3 hafta boyunca kapatacağını doğruladı.

FIA, bugün yapmış olduğu açıklamada koronavirüs nedeniyle ağustos ayında yapılan yaz tatilini mart ve nisan aylarında 3 hafta olacak şekilde geri çektiğini duyurmuştu.

Ferrari, son haftalarda İtalya'da yaşanan büyük salgın nedeniyle Maranello'daki çalışmaları zaten durdurmuştu.

Koronavirüs salgınından ciddi bir şekilde etkilenen F1, ilk 4 yarışı resmi olarak iptal etti ve Hollanda ve İspanya yarışlarının da iptal edilmesi, daha sonra yapılması bekleniyor.

Ferrari'den yapılan açıklamada, "Scuderia Ferrari Mission Winnow, İtalya'daki ve tüm dünyadaki milyonlarla birlikte kendi çalışanlarıyla, Covid-19'la mücadele ediyor ve FIA'nın ve Formula 1'in her zaman yazın uygulanan tatilin öne çekilmesi kararını tamamen destekliyor. Bu kapsamda Scuderia Ferrari, 19 Mart ile 8 Nisan tarihleri arasında fabrikasını kapatacak."

"Takımın önceliği her zaman çalışanlarının ve ailelerinin güvenliği olmuştur. Bu yüzden Maranello'daki çalışmalar birkaç gündür zaten durdurulmuş ve mümkün olan yerlerde akıllı çalışma sistemine geçilmişti."

"70 senedir yaptığımız gibi yarışamadığımız için taraftarlarımız gibi hayal kırıklığı yaşıyoruz ancak böylesi ciddi bir olayla karşı karşıya kaldığımız için, yetkililerin tavsiyelerini takip edip virüse karşı mümkün olan en iyi şekilde mücadele edebilmek için çalışmalarımızı sınırlandırmamız büyük önem taşıyor. Normale dönebilmek için hem günlük yaşantımızda hem de motor sporlarında durumun normalleşmesini bekleyeceğiz. Bu süre zarfında virüsten etkilenenler ve virüsle mücadele edenleri düşünüyor olacağız."

"Aramıza mesafe koysak da, birlikte olarak bu virüsü yenebiliriz." sözlerine yer verildi.

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Editör Charles Bradley

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