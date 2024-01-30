Ferrari, Peroni ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Aslında ortaklık, geçtiğimiz haftalarda basına sızmıştı ve bugün itibariyle resmi açıklama yapıldı.

Yeni anlaşma birden fazla yılı kapsayacak ve sadece Ferrari Formula 1 ekibini değil, bu yıl 32. kez düzenlenmesi planlanan Ferrari Challenge Trofeo Pirelli'yi de içerecek.

Peroni Nastro Azzurro 0.0%, Formula 1'de sadece Scuderia Ferrari'nin değil, aynı zamanda bu yıl 32. sezonunu gerçekleştirecek olan Ferrari Challenge Trofeo Pirelli serisinin de ortağı olacak.

Bu kapsamda iki tarafın birlikte tasarladığı bir dizi "sınırlı sayıda ürün" piyasaya sürülecek. Bu ürünlerden ilki Tifosi Nastro Azzurro %0,0 isimli bira olacak.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, "Scuderia Ferrari ve Peroni Nastro Azzurro %0.0 arasındaki ortaklığı duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Her iki taraf için de büyük bir başarı olacağından emin olduğum Peroni Nastro Azzurro %0.0 ile işbirliğimizi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Peroni'nin yeni sezonda, Carlos Sainz'ın gelişiyle Ferrari'ye katılan Estrella Galicia'nın yerini alması bekleniyor.

İtalyan marka, bunun öncesinde Racing Point/Aston Martin ile beraber çalışmıştı.