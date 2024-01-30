Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Ferrari, Peroni ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Ferrari, Asahi Europe & International grubuna ait İtalyan süper premium bira markası Peroni Nastro Azzurro %0.0 ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Aslında ortaklık, geçtiğimiz haftalarda basına sızmıştı ve bugün itibariyle resmi açıklama yapıldı.

Yeni anlaşma birden fazla yılı kapsayacak ve sadece Ferrari Formula 1 ekibini değil, bu yıl 32. kez düzenlenmesi planlanan Ferrari Challenge Trofeo Pirelli'yi de içerecek.

Peroni Nastro Azzurro 0.0%, Formula 1'de sadece Scuderia Ferrari'nin değil, aynı zamanda bu yıl 32. sezonunu gerçekleştirecek olan Ferrari Challenge Trofeo Pirelli serisinin de ortağı olacak.

Bu kapsamda iki tarafın birlikte tasarladığı bir dizi "sınırlı sayıda ürün" piyasaya sürülecek. Bu ürünlerden ilki Tifosi Nastro Azzurro %0,0 isimli bira olacak.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur, "Scuderia Ferrari ve Peroni Nastro Azzurro %0.0 arasındaki ortaklığı duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Her iki taraf için de büyük bir başarı olacağından emin olduğum Peroni Nastro Azzurro %0.0 ile işbirliğimizi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Peroni'nin yeni sezonda, Carlos Sainz'ın gelişiyle Ferrari'ye katılan Estrella Galicia'nın yerini alması bekleniyor.

İtalyan marka, bunun öncesinde Racing Point/Aston Martin ile beraber çalışmıştı.

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Irvine: "Leclerc, Sainz'dan daha iyi bir pilot"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

World Superbike
Portimao Ocak testi

WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı! WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

Alonso: "21. sezonuma hazırım!"

Alonso: "21. sezonuma hazırım!"

Formula 1

Alonso: "21. sezonuma hazırım!" Alonso: "21. sezonuma hazırım!"

McLaren, 2024 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

McLaren, 2024 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

Formula 1

McLaren, 2024 F1 aracını ilk kez çalıştırdı! McLaren, 2024 F1 aracını ilk kez çalıştırdı!

Son Haberler

Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu

Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu

F1 Formula 1

Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu Lansmanla birlikte çirkinleşen sezon - 2014 F1 sezonu

Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri

Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri

F1 Formula 1

Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri Ferrari'nin en yüksek ücretli F1 sözleşmeleri

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

F1 Formula 1

Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı" Norris: "Piastri, Sainz ve Ricciardo'dan daha zorlu bir takım arkadaşı"

WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

SBK World Superbike
Portimao Ocak testi

WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı! WSBK Portimao testi: Toprak testleri tur rekoruyla zirvede tamamladı!

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol