Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Ferrari: "Pazar gününü düşündüğümüz için Sainz'a yumuşak hamur verdik"

Ferrari, Carlos Sainz'ı yumuşak lastikle yarıştırdıkları sprint yarışında doğru kararı verdikleri görüşünde.

Editör Ezel Tan
Güncelleme
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Charles Leclerc, cumartesi günkü sprint yarışına orta hamurla başlarken, Carlos Sainz gridde yumuşak lastiği seçen tek isimdi.

Sonuç olarak Leclerc, üçüncü sırada finiş gördü fakat son bölümde az daha yerini Lando Norris'e kaybedecekti.

Diğer tarafta Carlos Sainz, yumuşak lastikle rakiplerine savunma yapmak zorunda kaldı ve altıncı oldu.

Strateji tercihleri hakkında konuşan Frederic Vasseur, sürücüleri arasındaki farklı hamur seçiminin "pazar gününden ötürü" bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Vasseur şöyle dedi: "Bu sabah kendi aramızda konuştuk ve yarın için iyi bir anlayışa sahip olmanın önemli olduğunu düşündük."

"Bu yüzden Sprint'te sürücülerimiz için farklı hamurlar seçmeye karar verdik. Bu bizim için tek fırsattı ve bence iyi bir seçim oldu."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari


"Bugün başardıklarımızdan memnun değilim. Bence daha iyi bir iş çıkarabilirdik. Fakat yarınki uzun yarış öncesinde iki hamurla ilgili geri bildirim almanın önemli olduğunu düşünüyorum."

"Pole pozisyonundan başlayacağız ve yarın iyi bir yarış çıkarmak için durumu, lastikleri ve farklı unsurları okumak çok önemli."

Sonrasında şöyle devam etti: "Yarınki yarış zorlu geçecek. Verstappen altıncı sıradan başlayacak ve kazanmak istiyorsak onu arkamızda tutmamız gerekecek."

"Bugün gösterdiğimizden çok daha iyi bir tempoya sahip olmamız gerekecek. Yaşananları anlayıp, Carlos'a ne olduğunu görmek için yarışın kapsamlı bir analizini yapmamız gerekecek."

"Yumuşak hamurla attığımız stintin orta kısmı zordu ancak son bölümde iyi bir tempo yakaladık."

"Yarışta ilk sırayı korumak önemli olacak çünkü çok iyi bir düzlük hızına sahibiz. Mercedes bizden daha hızlı olmasına rağmen Carlos kendisini korumayı başardı."

"Yarış boyunca savunma yaptık. Diğer takımlardan daha iyi bir düzlük hızına ve daha az yere basma gücüne sahip olduğumuzu biliyoruz."

"Hafta sonundan önce seçimimiz buydu ve şimdi elimizdeki paketi yönetmek ve ondan en iyi şekilde yararlanmak zorundayız."

"İşler böyle yürüyor, bu bir dram değil. Ancak yarış için de iyi bir çözüm olabilir. Hem savunma hem de atak anlamında iyi durumdayız."

"Pist pozisyonu yarın çok önemli olacak. Her zaman olduğu gibi ilk tur çok önemli olacak."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Norris: "Bir tur daha olsa üçüncü olmuştuk"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

Formula 1
Amerika GP

Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik" Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

Amerika'da günün pilotu Norris oldu

Amerika'da günün pilotu Norris oldu

Formula 1
Amerika GP

Amerika'da günün pilotu Norris oldu Amerika'da günün pilotu Norris oldu

Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmaya çalışacağız"

Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmaya çalışacağız"

Formula 1
Amerika GP

Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmaya çalışacağız" Hamilton: "Red Bull'u arkamızda tutmaya çalışacağız"

Son Haberler

Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"

Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"

F1 Formula 1
Amerika GP

Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz" Hamilton: "Giderek yaklaşıyoruz"

Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

F1 Formula 1
Amerika GP

Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik" Norris: "Bu hafta sonu beklediğimizden daha iyiydik"

Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"

Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"

F1 Formula 1
Amerika GP

Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim" Verstappen: "Yarış boyunca frenlerle mücadele ettim"

Amerika'da günün pilotu Norris oldu

Amerika'da günün pilotu Norris oldu

F1 Formula 1
Amerika GP

Amerika'da günün pilotu Norris oldu Amerika'da günün pilotu Norris oldu

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol