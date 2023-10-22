Ferrari: "Pazar gününü düşündüğümüz için Sainz'a yumuşak hamur verdik"

Charles Leclerc, cumartesi günkü sprint yarışına orta hamurla başlarken, Carlos Sainz gridde yumuşak lastiği seçen tek isimdi.

Sonuç olarak Leclerc, üçüncü sırada finiş gördü fakat son bölümde az daha yerini Lando Norris'e kaybedecekti.

Diğer tarafta Carlos Sainz, yumuşak lastikle rakiplerine savunma yapmak zorunda kaldı ve altıncı oldu.

Strateji tercihleri hakkında konuşan Frederic Vasseur, sürücüleri arasındaki farklı hamur seçiminin "pazar gününden ötürü" bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Vasseur şöyle dedi: "Bu sabah kendi aramızda konuştuk ve yarın için iyi bir anlayışa sahip olmanın önemli olduğunu düşündük."

"Bu yüzden Sprint'te sürücülerimiz için farklı hamurlar seçmeye karar verdik. Bu bizim için tek fırsattı ve bence iyi bir seçim oldu."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari



"Bugün başardıklarımızdan memnun değilim. Bence daha iyi bir iş çıkarabilirdik. Fakat yarınki uzun yarış öncesinde iki hamurla ilgili geri bildirim almanın önemli olduğunu düşünüyorum."

"Pole pozisyonundan başlayacağız ve yarın iyi bir yarış çıkarmak için durumu, lastikleri ve farklı unsurları okumak çok önemli."

Sonrasında şöyle devam etti: "Yarınki yarış zorlu geçecek. Verstappen altıncı sıradan başlayacak ve kazanmak istiyorsak onu arkamızda tutmamız gerekecek."

"Bugün gösterdiğimizden çok daha iyi bir tempoya sahip olmamız gerekecek. Yaşananları anlayıp, Carlos'a ne olduğunu görmek için yarışın kapsamlı bir analizini yapmamız gerekecek."

"Yumuşak hamurla attığımız stintin orta kısmı zordu ancak son bölümde iyi bir tempo yakaladık."

"Yarışta ilk sırayı korumak önemli olacak çünkü çok iyi bir düzlük hızına sahibiz. Mercedes bizden daha hızlı olmasına rağmen Carlos kendisini korumayı başardı."

"Yarış boyunca savunma yaptık. Diğer takımlardan daha iyi bir düzlük hızına ve daha az yere basma gücüne sahip olduğumuzu biliyoruz."

"Hafta sonundan önce seçimimiz buydu ve şimdi elimizdeki paketi yönetmek ve ondan en iyi şekilde yararlanmak zorundayız."

"İşler böyle yürüyor, bu bir dram değil. Ancak yarış için de iyi bir çözüm olabilir. Hem savunma hem de atak anlamında iyi durumdayız."

"Pist pozisyonu yarın çok önemli olacak. Her zaman olduğu gibi ilk tur çok önemli olacak."