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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari'nin yarış direktörü Laurent Mekies, Paul Ricard yarışının kendileri için oldukça zorlu geçmesini bekliyor.

Ferrari, Paul Ricard'da "zorlanmayı" bekliyor

Ferrari, Monako ve Bakü'de çok iyi bir performans göstermiş, her iki yarışta da pole pozisyonunu kazanmayı başarmıştı. Ancak pazar günleri bu hızı göstermekte zorlandılar.

Monako'da Charles Leclerc, pole pozisyonunu kazandı ancak yarışa başlayamadı. Carlos Sainz ise dördüncü başlayıp, ikinci olarak takımına 18 puan getirdi.

Azerbaycan'da ise Leclerc yine ilk sıradan başlayıp dördüncü olurken, Sainz sekizinci oldu.

Ferrari, son üç yarışın tamamında McLaren'dan daha fazla puan topladı ve bu sayede takımlar şampiyonasında üçüncü sıraya çıkmayı başardı.

Ancak Fransa GP öncesi konuşan Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies, beklentileri düşük tuttu.

Mekies şöyle dedi: "Önümüzde çok önemli bir yarış var. Yavaş virajlar sayesinde aracımıza uyan iki cadde pistinden sonra tamamen zıt bir piste gidiyoruz. Paul Ricard'da birçok yüksek hızlı viraj var ve yaklaşık 180 veya 200 km/s hıza çıkılabiliyor. Aracın bu kadar zor bir pistte neler yapabileceğini göreceğiz."

"Bakü'ye özel bir beklentimiz olmadan geldik ama her şey değişti: Sonuçlar beklenenden daha iyiydi. Sadece pole pozisyonu için savaşmakla kalmadık, Charles Leclerc'le kazanmayı başardık."

"Muhtemelen Fransa'da kendimizi daha zor bir durumun içerisinde bulacağız. Paul Ricard'da birçok orta hızlı ve hızlı viraj var. Bu nedenle pole pozisyonu için rekabet etme şansımıza temkinli şekilde yaklaşıyoruz. Ancak bu tür pistlerde kaydettiğimiz ilerlemeyi değerlendirmek ve orta gruptaki takımlarla olan mücadelede nerede olduğumuzu anlamak için veriler toplamak çok önemli."

"Paul Ricard ile hoş anılarım var. Bu, ailemin 1988'de beni götürdüğü ilk yarıştı. Ben bir çocuktum ve bu hisleri unutmak zor. Şimdi yarış pistlerinde çok fazla zaman geçirsem de kendi ülkeme gelmek her zaman için güzel." dedi.

Ferrari, 2019 yılındaki Fransa yarışını üçüncü ve beşinci sıralarda tamamlamıştı.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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