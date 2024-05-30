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Formula 1

Ferrari, Paul Ricard'da 1350 km'lik lastik testi yaptı

Ferrari, lastik gelişim çalışmaları kapsamında Paul Ricard'da iki günlük bir test gerçekleştirdi.

Ezel Tan
Güncel:
Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

Pirelli'nin belirlediği program kapsamında Ferrari, geçtiğimiz salı günü Paul Ricard'a geldi ve burada iki günlük bir test gerçekleştirdi.

Testin ilk gününde Carlos Sainz, 2024 SF-24 ile piste çıktı ve 2025'e yönelik kuru zemin lastiklerini test etti.

Sainz gün boyunca farklı pist konfigürasyonlarını da kullanarak 138 turu geride bıraktı, ki bu da 768 kilometreye denk geliyordu.

Testin ikinci gününde Charles Leclerc piste çıktı ve SF-24 ile yağmur lastiklerini test etti.

Leclerc, yapay olarak ıslatılan pistte gün boyunca 585 kilometre mesafe tamamladı ve testi başarıyla noktaladı.

Sainz'ın çalışması esas olarak daha yumuşak hamurlara ve sürücülerin talep ettiği konulardan biri olan lastik ısıtmaya yönelikti.

Leclerc ise yağmur lastiklerinin aşırı ısınmasına ve yeni geçiş lastiklerinin değerlendirilmesine odaklandı.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

 

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