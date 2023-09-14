Ferrari patronu: "Verstappen'in üstünlüğü sadece 10 yarışlık rekorundan ibaret değil"
Ferrari Formula 1 takım patronu Fred Vasseur, Max Verstappen'in iki yıldır hiç hata yapmadığını ve bu başarının Red Bull pilotunun 10 yarışlık galibiyet rekorundan daha etkileyici olduğunu söyledi.
İki kez dünya şampiyonu olan Verstappen, üst üste 10. grand prix zaferini elde ederek Red Bull'un selefi Sebastian Vettel ve Alberto Ascari'yi geride bıraktı.
Ancak Ferrari patronu Vasseur'e göre, bu ayın başlarında 2023 İtalya Grand Prix'sinde elde edilen bu başarı, Verstappen'in tutarlılığı kadar etkileyici değil.
Vasseur, Hollandalı sürücünün son iki sezondur hata yapmadığına inanıyor.
Vasseur, "Etkileyici olan şey, [Red Bull'un] her zaman büyük bir hıza sahip olması."
"Monza'dan Monaco'ya, pistlerin tüm yönlerini dikkate aldığımızda güçlü performans gösterdiler ve bu etkileyici."
"Ama bence benim için en etkileyici olan Max'in sadece son 10 yarışta değil, son iki yılda gösterdiği performans."
"Tek bir hata bile yapmadığını söyleyebilirim."
"Elbette, diğerleriyle aranızda fark varken hata yapmamak daha kolay."
"Ancak bu tür durumlarda bile durumu çok iyi idare edebiliyor." dedi.
Vasseur, ikinci sıradaki Verstappen'in Ferrari sürücüsünün viraj çıkışını geciktirmek ve geçiş yapmak için Carlos Sainz'a ilk şikanada kilitlenmesi için baskı yaptığı Monza'ya odaklandı.
Vasseur, "Carlos'a biraz baskı yaptı ama asla çok fazla değildi."
"Risk almadı, hız farkı olduğunu biliyordu ve eğer ilk etapta mümkün değilse pitstop sırasında olacağına ikna olmuştu."
"10. turdan sonra Max ile mücadelede hızın orada olduğunu ve lastik aşınmasının olmadığını gördüğümde kendime çok ama çok güvenmiyordum. Oldukça zor olacağını düşündüm."
Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari, Max Verstappen'i tebrik ediyor, Red Bull Racing, 1. sıra, yarıştan sonra
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Ama genel olarak, iki sezon boyunca tek bir hata yapmayarak en etkileyici olduğu yarışın bu tür bir yarış olduğunu düşünüyorum. Bu sadece mega." dedi.
Ferrari, Red Bull'u yenme umutlarını en üst düzeye çıkarmak için İtalya GP'sine yeni motorlar ve agresif bir düşük sürtünme paketi getirdi. Buna karşı Sainz üçüncü, Charles Leclerc ise dördüncü oldu.
RB19'ların yenilip yenilemeyeceği sorulduğunda Vasseur şunları söyledi: "Böyle bir hafta sonundan sonra, o kadar da uzakta olmadığımızı söyleyebiliriz."
"Belki hafta sonu boyunca hız açısından, bir ya da iki onda bir yeterli olabilir, önde kalmak için çok fazla değil. Ama durum böyle."
"Hâlâ öndeler ve ikisi de bu hafta sonu hata yapmadılar."
"Ancak Max'i baskı altına alarak ya da mücadeleye sokarak bazı hatalar yapmasını bekliyordum ama yine öyle olmadı. Ama tekrar deneyeceğiz."
"İki Red Bull'a yakın kalmak için biraz daha performanslı olalım. Bu, savaşmak ve belki de onları biraz daha baskı altına almak için en iyi yol olacaktır."
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