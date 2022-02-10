Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Vettel: "Yeni lastikler büyük bir bilinmeyen" Sonraki / Vettel: "Masi umarım görevine devam edebilir"
Formula 1 Haberler

Ferrari, Palantir ile kontrat yeniledi

Ferrari, sponsorları arasında yer alan Palantir ile kontrat yenilediğini duyurdu.

Ferrari, Palantir ile kontrat yeniledi
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Ferrari, sponsorları ve partneriyle alakalı çalışmalara devam ediyor. 2022 aracının tanıtımına kısa bir süre kala açıklama yayınlayan Ferrari, Palantir Technologies ile olan ortaklığını yenilediğini duyurdu.

Palantir artık Scuderia Ferrari'nin takım partneri olacak. Bu yeni anlaşmanın bir sonucu olarak Ferrari, çeşitli kaynaklardan gelen verileri eskisine kıyasla çok daha hızlı analiz edebilen Palantir Foundtry platformunun en son versiyonunu kullanabilecek.

Marka logolarının yeni F1-75'te yer alıp almayacağı ise şimdilik belirtilmedi.

Takım patronu Mattia Binotto, yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi: "Sürekli olarak teknolojik yeniliği takip etme ve düzenli olarak gelişmeye isteği gibi ortak değerleri paylaştığımız Palantir ile olan ortaklığımızı genişletmekten ve büyümekten memnuniyet uyuyoruz."

"Veri analizi, Formula 1'de hayati bir rol oynuyor ve Palantir gibi mükemmel bir ortağa sahip olmak her şeyi değiştirebilir."

"Sadece birkaç yıl önce birkaç dakikada hesaplayabildiğiniz şeyleri, bu ortaklık sayesinde artık birkaç saniyede hesaplayabiliyoruz."

paylaşım
yorumlar
Vettel: "Yeni lastikler büyük bir bilinmeyen"
Önceki haber

Vettel: "Yeni lastikler büyük bir bilinmeyen"
Sonraki haber

Vettel: "Masi umarım görevine devam edebilir"

Vettel: "Masi umarım görevine devam edebilir"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Whitmarsh: "Aston Martin'in başarılı olacağına ikna oldum" Aston Martin lansmanı
Formula 1

Whitmarsh: "Aston Martin'in başarılı olacağına ikna oldum"

Vettel: "Yeni lastikler büyük bir bilinmeyen" Aston Martin lansmanı
Formula 1

Vettel: "Yeni lastikler büyük bir bilinmeyen"

Stroll: "Her şey bir gecede olmaz" Aston Martin lansmanı
Formula 1

Stroll: "Her şey bir gecede olmaz"

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, Qualcomm ile anlaştı
Formula 1

Ferrari, Qualcomm ile anlaştı

Giovinazzi, Ferrari'nin 2022 F1 aracı üzerinde çalışmaya yakında başlayacak
Formula 1

Giovinazzi, Ferrari'nin 2022 F1 aracı üzerinde çalışmaya yakında başlayacak

Capelli: "Ferrari'de bir numaranın kim olduğuna pist üstündeki sonuçlar karar vermeli"
Formula 1

Capelli: "Ferrari'de bir numaranın kim olduğuna pist üstündeki sonuçlar karar vermeli"

Son Haberler

Whitmarsh: "Aston Martin'in başarılı olacağına ikna oldum"
Formula 1 Formula 1

Whitmarsh: "Aston Martin'in başarılı olacağına ikna oldum"

Vettel: "Masi umarım görevine devam edebilir"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Masi umarım görevine devam edebilir"

Ferrari, Palantir ile kontrat yeniledi
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Palantir ile kontrat yeniledi

Vettel: "Yeni lastikler büyük bir bilinmeyen"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Yeni lastikler büyük bir bilinmeyen"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.