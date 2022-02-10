Ferrari, Palantir ile kontrat yeniledi

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Ferrari, sponsorları ve partneriyle alakalı çalışmalara devam ediyor. 2022 aracının tanıtımına kısa bir süre kala açıklama yayınlayan Ferrari, Palantir Technologies ile olan ortaklığını yenilediğini duyurdu.

Palantir artık Scuderia Ferrari'nin takım partneri olacak. Bu yeni anlaşmanın bir sonucu olarak Ferrari, çeşitli kaynaklardan gelen verileri eskisine kıyasla çok daha hızlı analiz edebilen Palantir Foundtry platformunun en son versiyonunu kullanabilecek.

Marka logolarının yeni F1-75'te yer alıp almayacağı ise şimdilik belirtilmedi.

Takım patronu Mattia Binotto, yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi: "Sürekli olarak teknolojik yeniliği takip etme ve düzenli olarak gelişmeye isteği gibi ortak değerleri paylaştığımız Palantir ile olan ortaklığımızı genişletmekten ve büyümekten memnuniyet uyuyoruz."

"Veri analizi, Formula 1'de hayati bir rol oynuyor ve Palantir gibi mükemmel bir ortağa sahip olmak her şeyi değiştirebilir."

"Sadece birkaç yıl önce birkaç dakikada hesaplayabildiğiniz şeyleri, bu ortaklık sayesinde artık birkaç saniyede hesaplayabiliyoruz."