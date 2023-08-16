Ferrari "önemli mühendisleri" takıma çekmekte zorlanıyor

Frederic Vasseur yedi aydan fazla bir süredir Ferrari takımının başında yer alıyor ve bu dönem istediği kadar sorunsuz geçmedi.

Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Vasseur bu dönemi şöyle yorumladı: "Açıkçası sonuçların bu şekilde olmasını beklemiyorduk."

"Böyle durumlarda en önemli şey takımın doğru önlemleri almasıdır. Bence takım, mevcut sorunlara çok iyi tepki verdi fakat ön bölüme geri dönmek zaman gerektiriyor."

"Bazı insanlar Formula 1'deki sorunların bir hafta içinde çözülebileceğini düşünüyor. Fakat bu, rotasını değiştirmesi gereken çok büyük bir gemiyle karşılaştırılabilir. Yani hemen gerçekleşebilecek bir şey değil."

"Mühendis piyasası da futbola benzetilebilir. Şu anda halihazırda sporda yer alan en iyi 50 mühendis üç yıl ya da daha uzun süreli sözleşmeler imzalamış durumda. Birini takıma alabilmek için ya beklemeniz ya da büyük tazminat tutarları ödemeniz gerekiyor."

"Yani durum hiç kolay değil. Ayrıca İngiliz takımlarıyla karşılaştırdığımızda, bizi etkileyen bir başka olumsuz faktör daha var: İngiltere'de fabrikalar birbirine yakın ve birini işe alırsanız, kişinin ikamet yerini değiştirmesi gerekmiyor. Çocukları aynı okula gitmeye devam edebiliyor ve eski alışkanlıklarını koruyabiliyorlar."

"Fakat bir mühendisin Ferrari'ye geçebilmesi için önce onu, sonra eşini, bir hafta sonra da çocuklarını ikna etmeniz gerekiyor..."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Vasseur daha son SF-23 aracının zayıf kaldığı noktaları yorumladı.

"Aracın sürüşü kolay değil."

"Kuru zeminde attığınız tek turda sınırları zorlayabiliyorsunuz ancak bunu tüm yarış yapmak gerçekçi değil."

"Bu nedenle tempo düşüyor. Bu daha çok aerodinamiyle ilgili bir şey."

"2022'de takımın iyi bir aracı vardı ve onu daha da iyi hale getirmeye çalıştık. Fakat bir şeyi fazla ileri götürdüğünüzde, durumun sürücüler için zor olabileceği gerçeğini hafife aldık."

"Araç bazen öngörülemez davranıyor. Yani tutarlılık hiç yok."

Güncelleme planıyla ilgili Vasseur, "Temmuz sonunda SF-23'ü rüzgar tünelinden indirdik ancak Katar'da ya da Austin'de kullanacağımız birkaç güncellememiz daha olacak."

"2024 aracının simülatördeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor fakat henüz konsept aşamasındayız."

"Başka bir yaklaşım bulmamız lazım. Sürücülerin sürekli olarak limitte gitmek zorunda kalmalarını önleyecek bir yol bulmalıyız. Neyse ki hâlâ birkaç ayımız var." dedi.