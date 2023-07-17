Ferrari: "Önceliğimiz pilotların araca güvenebilmesini sağlamak"

Yeni kuralların ikinci sezonuna umduğu başlangıcı yapamayan Ferrari, şu ana kadar yalnızca bir pole pozisyonu ve iki podyum elde edebildi.

Takımlar şampiyonasında da işler iyi değil, an itibariyle Mercedes ikinci, Aston Martin üçüncü, Ferrari ise dördüncü sırada.

Yine de takım içinde genel olarak pozitif bir atmosfer var, hatta birçok kişi kısa süre içinde Red Bull'u yakalayabileceklerini dahi düşünüyor.

Takım patronu Frederic Vasseur'a göre başarının anahtarı da ortada: Carlos Sainz ve Charles Leclerc'e güvenebilecekleri bir araç vermek.

Motorsport İtalya'ya konuşan Vasseur, "Sıkıntılar sadece performanstan ibaret değil, nitekim pilotların araca olan güvenini etkileyen şeylerle de karşılaştık."

"Bir viraja girdiğinizde ve aerodinamik yük kaybı yaşadığınızda, bu aynı zamanda denge kaybına da neden oluyor. Dolayısıyla önden kayma yaşıyorsunuz."

"Bir turdan diğerine asla aynı olmayan ve asla aynı şiddette olmayan rüzgarı da eklediğinizde zorluklar artıyor."

"Performans anlamında istikrarsızız. Pilotlarımız yarışlarda performans kaybedebiliyor, çünkü hiçbir zaman aynı koşullara sahip olmuyorlar ve araca olan güvenlerini kaybediyorlar."

"Pilotları önceliklerimizin merkezine daha fazla koymaya çalışmalıyız. Bu [ilerlemenin] en kolay ya da en hızlı yolu değil, aracın her bölgesinde daha fazla yere basma gücümüz olsa işler daha da kolay olurdu."

"Ancak bir hafta sonundan diğerine çok farklı performanslar sergilediğimiz oluyor. Bir yarışta iyi hissederken, diğer yarışta kötü hissedebiliyoruz."

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, in the team principals Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Son haftalarda başta McLaren olmak üzere bazı takımların ani performans adımları attığını gördük, bunun en büyük sebebi olarak Red Bull tasarımının kopyalanması gösteriliyor.

Ferrari'nin bu yoldan gitmeyeceğini belirten Vasseur, takımın kendi aracına odaklanmasının daha önemli olduğunu söylüyor.

Vasseur, "Zayıf olduğumuz noktaları iyileştirmeye çalışıyoruz çünkü başkasını taklit etmeye çalışmaktansa doğru yaklaşım bu."

"İşin en zor kısmı, zayıflıkların tam olarak nerede olduğunu anlamak ve sonra bunları düzeltmektir."

"Bu açıdan bakıldığında, özellikle zorlu koşullarda hala bazı zayıflıklar olsa da, Avustralya'dan sonra iyi bir adım attık. Barselona'da bir adım daha attık."

"Bazen yeni parçalara sahip olduğunuzda yanlış ayarı kullanıp kullanmadığınızı anlamakta zorlanırsınız. 0.2 saniye kazanmayı beklerken ayar sıkıntıları nedeniyle 0.1 saniye kaybedebilirsiniz."

"Dolayısıyla bir güncelleme yaptığınızda, bunun nasıl kullanılacağını anlamak da çok önemli."

"Dış faktörlerin etkisini de atlamayalım. Rüzgara karşı hala biraz hassasız, özellikle de Silverstone'da olduğu gibi saatte 50 km'ye ulaşan rüzgarlara karşı." dedi.

"Çapraz rüzgar varken araç epey hassaslaşıyor. Bu alanda daha iyi olmak için çalışıyoruz, çünkü rüzgâr tam karşıdan geldiğinde herhangi bir zorluk yaşamıyoruz."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Erik Junius

Britanya GP'si takım için ufak çaplı bir kabusla sonuçlansa da Vasseur bu hafta sonu Macaristan'daki performansın daha iyi olacağına güveniyor.

Vasseur, "Yavaş virajlarda ve 90 derecelik virajlarda uzun virajlara göre daha iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. En azından şu ana kadar gördüğümüz bu.

"Pole pozisyonu için umutlanabiliriz ama bence kilit faktör rüzgar olabilir."

"Spa da aracımıza uygun bir diğer pist. Bus Stop şikanı ve La Source gibi fırsatlar var, ayrıca sadece iki tane yüksek hızlı viraj mevcut." dedi.