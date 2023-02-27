Ferrari, ön kanat konusunda FIA'nın onayını almış

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Yeni aracında geçen yıl Mercedes'in bir yarışlığına ön kanadında kullandığı -ancak yasallık endişeleri nedeniyle kaldırdığı- yuva boşluğu ayırıcılara yer veren Ferrari, bu nedenle henüz lansmanın ilk dakikalarında tartışma konusu oldu.

Geçen yıl Mercedes'e, bu tasarımın 'öncelikli olarak' mekanik, yapısal veya ölçüm nedenleriyle kullanılması gerektiğini belirten bir kuralı ihlal ettiği bildirilmiş, takım bu nedenle konuyu uzatmamıştı.

Ancak kısa süre sonra Ferrari'nin yeni sezonda aynı tasarımı kullanmasında bir sakınca olmadığı ortaya çıktı, nitekim bahsedilen kuralda birtakım değişikliklere gidilmiş ve 'öncelikli olarak' ibaresi kaldırılmıştı.

Motorsport.com'a durumu açıklayan Fred Vasseur, "Aracı bu tür parçalarla tanıttığımızda FIA ile bir görüşme yapacağımızdan emindik."

"Ancak onlar için herhangi bir sorun yok, dolayısıyla diğer takımların duyguları umurumda değil."

"Bu F1'in bir parçası. Her yıl ilk testte bir kanatçık ya da bir parça hakkında bir hikayeniz olur. Bir hafta sonra başka bir şey hakkında konuşacağız." dedi.

Ferrari SF-23, detail front wing highlighted Fotoğraf: Ferrari

Ferrari, yönetmeliklerin lafzı sayesinde agresif bir şekilde ön kanat tasarımı peşinde koşan tek takım değil; nitekim Mercedes de geçen yıl Miami'de tanıttığı uç plakası çözümünü değiştirmedi.

Rakip takımlar ortaya çıkan çeşitli ön kanat hilelerini yakından izliyor ve aynı şeyi yapıp yapmayacaklarına karar vermeden önce durumu iyice analiz edecekler.

Motorsport.com tarafından Ferrari'ninki gibi fikirleri takip edip etmedikleri sorulan Alpine teknik direktörü Matt Harma, "Bence bu çok konsepte özgü bir şey."

"Bunlara birkaç kez göz attık, gelecekte bu parçaları aracımızda görebilirsiniz de, göremeyebilirsiniz de. Buna biz karar vereceğiz."

"Düzenlemeler oldukça açık ve net, dolayısıyla karar bize ait. Bu parçaları ne zaman kullanacağımızı belki size bildiririm." dedi.