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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor

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Ferrari, Nürburgring için yeni güncellemeler hazırlıyor
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Ferrari, Nürburgring'e yeni güncellemeler getirecek ve bu güncellemeler sayesinde rekabet seviyesini biraz daha ileri taşımayı ümit ediyor.

Ferrari geçtiğimiz hafta sonu Rusya Grand Prix'sine yeni güncellemeler getirmişti ve bu güncellemeler arasında yeni bir arka ile ön kanat da yer alıyordu.

Bu güncellemelerle Charles Leclerc altıncı olurken, Sebastian Vettel uzun süre trafikte kaldı ve 13. oldu.

Bu güncellemeleri yorumlayan Vettel, "Yarıştaki performanstan memnun değildim, bu yüzden belki de böyle bir yarışta yargıya varmak doğru değil. Cuma günkü antrenman turlarında parçalar beklediğimiz şeyleri yapıyordu. Bu çok küçük bir adım, büyük bir performans adımı değil. Ama böyle olacağını zaten biliyorduk." dedi.

Leclerc ise şunları söyledi: "Evet katılıyorum. Bence sürüş açısından, büyük bir fark yok ancak veriler bunun küçük bir kazanç getirdiğini söylüyor, ki bu bizim beklediğimiz şeydi. Yani bu zaten olumlu bir durum. Şimdi biraz daha büyük bir şeye sahip olacağımız bir sonraki yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Genel olarak araç dengesi anlamında daha iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bugün benim açımdan yarış boyunca iyi bir denge vardı ve bu da en iyi performansımı sergilememe yardımcı oldu."

"Mugello'da çok zorlandım ama bugün aracı sürmesi çok keyifliydi."

Ferrari, Nürburgring için de yeni güncellemeler hazırlıyor ve bugün güncellemelerle birlikte konseptin daha iyi çalışması hedefleniyor.

Takım patronu Mattia Binotto, "Charles'ın dediği gibi, Nurburgring'de birkaç güncelleme daha olacak ama yine de büyük şeyler değil. Ama rekabet seviyemiz göz önüne alındığında bunların önemli olduğunu düşünüyorum."

"Sonrasında sezonun geri kalan kısmı için temel olarak difüzöre odaklanacağız, ancak henüz tamamlanmadı." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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