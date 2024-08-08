Ferrari, Newey fırsatını 'veto hakkı' yüzünden kaçırmış

AutoSprint'e göre Ferrari, Newey'i kaçırdı ve tasarım gurusu şu anda 100 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla Aston Martin'e katılmaya hazırlanıyor.

Peki Ferrari ve Newey arasındaki görüşmeler nerede yanlış yola saptı?

Red Bull'un Adrian Newey'nin 2025'in başlarında takımdan ayrılacağını duyurmasının ardından, Newey'nin Ferrari'ye gideceği söylentileri ortaya çıktı.

Maranello'ya yapılan bir ziyaretten havaalanı bekleme salonlarındaki konuşmalara kadar, Newey'nin Ferrari'ye gitmesi kesin gibi görünüyordu. Ama bu söylentiler gerçekleşmedi.

Ardından Newey'nin McLaren ile adı anıldı, Williams da tasarım efsanesiyle görüşeceklerini dile getirdi. Ancak son olarak Aston Martin'in adı öne çıktı ve söylenenlere göre Eylül ayında açıklanması beklenen 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldı.

Ferrari'nin teklif savaşına dahil olmak istememesi ve Newey'nin daha çok yarı zamanlı bir rol istemesi nedeniyle maaş sorunları yaşandığına dair söylentiler olsa da, asıl sorun Newey'nin veto isteğinde yatıyor.

AutoSprint'e göre, Ferrari Newey'nin maaş taleplerini 'ne pahasına olursa olsun' karşılamaktan memnundu, ancak Newey 'takım patronunun ayrıcalığı olan karar verme yetkilerini' istedi ve bu kabul edilmedi.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Söylenene göre Newey'nin isteği, yeni mühendislerin işe alınması, görev dağılımı ve teknik ortaklıkların kabulü konusunda veto hakkıydı.

Hatta Macaristan Grand Prix'sinde konuşan Vasseur, bu konudaki duruşu hakkında bir ipucu vermiş olabilir.

Vasseur, şunları söylemişti: "Her zaman bireylerin ekipten daha az önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Bu biriyle sözleşme imzalarken de, birini kaybederken de geçerli."

"Önemli olan, ekibin istikrarı ve ekiptekilerin birlikte çok iyi çalışıyor olması."

Newey'nin Aston Martin ile sözleşme imzalama kararı, 2025 yılında Aston Martin'e geçecek olan Enrico Cardile'nin ayrılmasından sonra Ferrari'yi daha da dezavantajlı bir konuma sokuyor.

Ancak Vasseur, yaz arasından sonra yeni kadro açıklaması yapacaklarını söyledi.

"Bizim için bu bir drama değil, her şey açık."

"Yeni kadroumuzu yaz arasından sonra açıklayacağız."