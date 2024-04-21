Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Ferrari, altıncı ve yedinci tamamladığı sıralama turlarının ardından pazar günü yükselişe geçse de, hızı önceki yarışlarla aynı seviyede değildi.

Charles Leclerc yarışı beşinci bitirirken, Carlos Sainz beşinci sırada finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan Ferrari patronu Frederic Vasseur şöyle dedi: "Her şeyden önce bugün altıncı ve yedinci sıradan başladığımızı unutmamalıyız. Sıralamalarda daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyordu."

"Ardından orta lastiklerle iyi bir ilk bölüm attık. Lastik yönetiminde iyi bir yaklaşımımız vardı ve bu noktada iyi bir konumdaydık."

"Fakat daha sonra sert lastikleri ısıtmakta zorlandık. Bu, kaybettiğimiz o yarım saniyelik zamanları açıklamıyor çünkü 0.1 veya 0.150 saniyeye mâl olacak bir şeydi."

"Orta lastikle neden daha iyi gittiğimizi ve sert lastikle zorlandığımızı anlamalıyız."

"Genel olarak asıl sorun altıncı ve yedinci sıradan başlamaktı, çünkü geriden başlayınca yükselmek kolay olmuyor."

"Kirli havaya giriyorsunuz, vakit ve momentum kaybediyorsunuz. Bu yüzden sıralama turlarına dikkat etmeliyiz."

Sonrasında Leclerc'in yarışıyla ilgili şöyle dedi: "Charles garip bir yarış geçirdi, çünkü iki pit stop planıyla yarışmasına rağmen tek pit stop yaptı."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu yüzden zorlamakla muhafazakar olmak arasında kaldı. Sonuç olarak bunun bedelini ödedik. Cumartesi günkü yarışta iyi bir tempomuz vardı, Red Bull'un çok gerisinde değildik ama bugün neden böyle olduğunu anlamak zorundayız."

"Bence dün sprintteki hızımız Norris'ten biraz daha iyiydi. Bugün Perez ile aynı yarışı çıkarsak da Norris'ten hızlı değildik."

"Onlar muhtemelen sert lastiği daha iyi yorumladılar, biz ise orta lastikle iyi bir stint attık."

Vasseur, daha fazlasını beklediklerini de gizlemedi.

"Pozisyon açısından daha fazlasını bekliyor muyduk bilmiyorum çünkü geriden başlıyorduk fakat tempo açısından daha fazlasını bekliyorduk."

"Açıkçası bugün tempo anlamında geride kaldık ve bir sonraki yarışta ilerleme kaydedebilmek için neler olduğunu anlamalıyız."

Güncelleme planında değişiklik olup olmadığıyla ilgili Vasseur, "Fabrikadaki çocuklar güncellemeleri sonraki yarışlara hazırlamak için gece gündüz demeden çalışıyor."

"Daha fazlasını isteyemem çünkü deli gibi zorluyoruz. Ayrıca sprint yarışlarında yeni şeyler denemenin kolay olmadığını bilmelisiniz çünkü sadece bir antrenman seansı var."

"Yani planımızı değiştirmedik. Bu hafta sonundaki sorun güncellemelerden ziyade aracın tüm potansiyelini kullanamamakla ilgiliydi."

"Sıralama turlarında daha iyi bir iş çıkarmamız gerekiyordu ve bence ilk çizgi ulaşılamayacak yerde değildi."

"O noktadan başlasaydık, çok farklı bir yarış olabilirdi."

"Miami'de hem sıralama turlarında hem de yarışta gelişmemiz gerekiyor çünkü şu anda her şey çok yakın ve saniyenin yüzde biri bile büyük fark yaratıyor." dedi.