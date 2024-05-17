Ferrari neden Hamilton'ın etkisinin, tur zamanının çok ötesine geçeceğini düşünüyor?

Hamilton bu yılın başlarında, bu sezonun sonunda Mercedes'ten ayrılacağını ve 2025 yılında Charles Leclerc'in takım arkadaşı olarak Ferrari'ye katılacağını açıkladı.

Vasseur şu ana kadar mevcut sürücü Carlos Sainz'a duyduğu saygıdan dolayı Hamilton hakkında fazla konuşmaktan kaçınsa da, şimdi onu takımına çekme kararlılığının nedenlerine dair bazı bilgiler verdi.

Motorsport.com'a özel bir röportaj veren Vasseur, Hamilton'ın gelişinin, Ferrari aracına oturmadan aylar önce başlayacak kazanımlar getireceğini söyledi.

Vasseur, "Lewis'in ya da başka bir sürücünün katkısı sadece sıralamalardaki tur zamanı ve benzeri şeylerle ilgili olmaz."

"Bu işin son noktası. Cumartesi ya da Pazar günü hep birlikte görebileceğimiz gibi, günün sonunda sürücünün işi çok daha geniş."

"Bazen sezondan altı ya da sekiz ay önce başlıyor, bir sonraki proje üzerinde çalışabiliyor, kendi deneyimini, ne yapabileceğimize ya da nasıl yapabileceğimize dair kendi görüşünü getiriyor ve bu böyle devam ediyor." dedi.

Vasseur, kuruluşunun şu anki haliyle henüz emekleme aşamasında olduğunu ve Hamilton'un engin deneyimine sahip birinin yönetim kurulunda yer almasının, kuruluşa doğru bir yön vermek açısından paha biçilmez olacağına inanıyor.

Frédéric Vasseur, Takım Müdürü, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Hâlâ genç bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu sadece yaş meselesi değil, aynı zamanda birlikte deneyim ve birlikte galibiyet meselesi."

"Bu da demek oluyor ki oldukça acemiyiz ya da oldukça genciz ve bu kadar büyük bir geçmişe ve bu kadar büyük bir deneyime sahip birinin döngüye girmesi kesinlikle etkili olacaktır."

"Bunu Lewis ile tartışmak için zamanımız var ve bana göre takımın inşa sürecinde uzun vadeli ve bir sonraki döngü için bir bakış açısına sahip olmak istersiniz."

"Ben '24 ya da '25'ten bahsetmiyorum, bu bir döngü ve açıkça görülüyor ki burada adımlar atmamız gerekiyor."

"Bence 12 ay öncesine kıyasla, sürücüleri projeye çok daha erken dahil etmek ve otomobilin karakteristiğini onlarla birlikte oluşturmak için bazı iyileştirmeler yaptık."

"Bence doğru yönde ilerliyoruz. Ancak Lewis'in de bize değer katacağı kesin."

Hamilton sırları ve Newey dedikoduları

Vasseur'ün Ferrari'nin Hamilton'la anlaşması konusunda cesaret verici bulduğu bir diğer husus da haberin 11. saate kadar takımdan sızmamış olmasıydı.

Daha önce Ferrari, Maranello fabrikasının duvarları arasında bilgi saklayamamasıyla bilinirken, Hamilton haberleri ancak duyurulduğu sabah medyaya yansımış oldu.

Vasseur, "Hiçbir sızıntımız olmadı" dedi ve duyuru sabahı çıkan haberlerin bile Ferrari'den gelmediğini öne sürdü.

"Bence bu İngiltere'den biri tarafından kasıtlı olarak yapıldı."

"Küçük bir grup olmamızı, aylarca çalışmamızı ve sonuna kadar gidebilmemizi ve hiçbir sızıntı olmamasını gerçekten takdir ettim. Çok iyiydi."

Vasseur, takım patronu olarak göreve başladığından bu yana özellikle ele aldığı konulardan birinin gizli bilgilerin dışarı sızmasını önlemek olduğunu söyledi.

Frederic Vasseur, Takım Müdürü ve Genel Müdür, Scuderia Ferrari Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Başlangıçta katıldığımda, hatta katılmadan önce bazı sızıntılar oldu çünkü Ferrari ile görüşmeye başlamadan önce basından, Ferrari'ye gideceğimi anladım."

"Son altı ayda basında dedikodular vardı ama bunlar dedikodudan ibaretti ve takımdan gerçek sızıntılar değildi."

"[Adrian] Newey'in Bologna'da görülmesiyle ilgili bir hikaye vardı çünkü Newey [test için] Mugello'ya gidiyordu. Bu bir sızıntı değil!"

"Geçmişle ilgili herhangi bir yargıda bulunmak istemiyorum ama şikâyet edemem. Örneğin Renault'da daha fazla sızıntı yaşadım. Renault'da bilgilendirme toplantısında bir şeyler söylüyordum ve öğleden sonra internet sitelerinde yer alıyordu."