Ferrari, neden güvenlik aracı periyodunda pit stop yapmadığını açıkladı

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Pierre Gasly ve Lando Norris'in bitime yaklaşık 18 tur kala yaptığı kaza sonrası yarışın gidişatı belli derecelerde değişti. Norris'in aracının kaldırılması için piste güvenlik aracı girerken, bu istediği tempoyu tutturamayan Ferrari'nin strateji kumarı oynayabilmesi için altın tepside sunulmuş bir fırsattı.

Sanal güvenlik aracından tam güvenlik aracı periyoduna geçilen tur Max Verstappen çoktan pit alanını geride bırakmıştı, Charles Leclerc ve Carlos Sainz için ise bir şans vardı. Yer kaybetmeyecekleri bir pit stop, taze lastiklerle birlikte son turlarda galibiyet için bastırabilecekleri anlamına geliyordu.

Fakat sürpriz bir şekilde Ferrari pit stop yapmamayı tercih etti.

Red Bull takım patronu Christian Horner, "Sanal güvenlik aracının tam güvenlik aracına çevrilmesi esnasında Ferrari işimizi epey kolaylaştırdı."

"Max pit alanını çoktan geçmişti, Ferrari bedava bir pit stop yapabilirdi. Bunu tercih etmediler."

"Bundan dolayı minnettarız, çünkü yumuşak hamura geçselerdi yarışı üçüncü sırada tamamlardık."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ancak Ferrari, durumun bu kadar basit olmadığını belirtiyor.

Leclerc ve Sainz, yarışın o aşamasında lastik seçenekleri konusunda oldukça kısıtlıydı, nitekim hiçbirinde yeni bir orta veya yumuşak set lastik yoktu yoktu.

Çift ancak yeni bir sert sete geçebilirdi, ancak Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bunun durumu yalnızca daha da kötüleştireceğini düşünüyor.

Binotto, "Lastikleri ısıtma açısından kullanılmış bir lastiğin yenisinden daha güçlü olacağına inanıyorduk."

"Yeni set bir sert lastikle daha fazla ısınma sorunu yaşardık. Bu yüzden dışarıda kalmaya karar verdik çünkü yarış yeniden başlarken lastikleri güzel bir şekilde ısıtma ve mücadeleye girebilme şansımız olduğunu düşündük."

"Bence Charles için en iyi fırsat güvenlik aracından sonraki ilk turdu, o periyotta oldukça yakındı. Aynı durum Carlos'un da yeni lastiklere sahip olan Checo'yu savunmasına yardımcı oldu."

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Carlos Sainz, Ferrari, 3rd position, spray Champagne on the podium Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Son turlarda taze lastiklere sahip Sergio Perez'i savunmaya çalışan ve oldukça zorlanan Sainz, yine de takımın pite girmeme kararının arkasında durdu.

İspanyol pilot, "Checo'nun pite gireceğini biliyordum çünkü kullanılmamış bir set orta hamura sahipti. Pite gireceksek alternatiflerimiz kullanılmış bir yumuşak veya yeni bir sert setti. Her ikisi de 10-12 tur için yeterince iyi değildi."

"Bence pite girmemek doğru karardı çünkü sonunda yerimizi korumayı başardık, ama bu çok zor oldu. Beni geçmek için tüm kartlar elindeydi. Sıkı bir mücadeleydi, önde kalmamıza biraz şaşırdım.” dedi.