Ferrari mühendislerinin F1-75'ten beklentileri büyük

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Maranello merkezli ekip, sezonun en heyecan verici araçlarından birine imza atmış gibi görünüyor. F1-75, radikal tasarımı ve agresif görünümüyle ilgi çekmiş vaziyette. Bununla birlikte, pilotlar ve Ferrari hayranları aracın görünümünü ne kadar beğenirlerse beğensinler, asıl merak ettikleri konu aracın performansı.

Şasi departmanının lideri Enrico Cardile'nin en kritik görevi, yeni kuralların limitlerini zorlamak ve kural açıklarından faydalanabilmek. Basın toplantısında söz alan isimlerden birisi olan Cardile, aracın karakteristiklerinden kısaca bahsetti:

"Yeni araçlar, şüphesiz ki son 40 yılın en radikal kural değişiklikleriyle birlikte geliyor. Takım olarak yeni kurallara ayak uydurmak için sistematik çalıştık, önceliklerimizi ve hedeflerimizi belirledik ve her birimiz görevlerimizi büyük bir uyum içerisinde yerine getirdik. Aracı geliştirirken bir yandan da simülatör gelişimine önem verdik, bu alan geçmişte birçok zorluk yaşadığımız bir alan."

"Bir öncelikten bahsedecek olursam, bu kesinlikle aerodinami olurdu. Bu konuda sınırları zorlayan bir yaklaşım güttük ve yeni kuralların avantajlarını sonuna kadar kullanmaya çalıştık. Eski hatalarımızdan da mümkün mertebe uzak durduk."

"Aynı yaklaşımı süspansiyonlar için de uyguladığımızı söyleyebilirim. Yeni kurallar bizi bu alanda da yeniden düşünmeye itiyor. Değişen lastiklere uyum sağlamak için gereken esnekliği yakalamaya çalıştık. Kısacası, birçok değişken devredeydi ve bu alanda çalışmak heyecan vericiydi." dedi.

Ferrari'nin motor şefi Enrico Gualtieri'de açıklamalarda bulunan isimlerdendi.

Gualtieri, "Bu sezon bizim için önemli bir yolculuğun başlangıcı. Departman olarak, ana ürünümüzü, yani güç ünitesini en iyi seviyeye getirme hedefine tutkuyla sarıldık."

"Bütün parçalar gözden geçirildi, bazı parçaları güncelleyip kullanmaya devam ederken, bazı parçaları sıfırdan geliştirdik. Başlangıç noktamız krank mili oldu, yeni yakıtlara geçiş sürecine uyum sağlamak önceliklerimizden birisiydi."

"Motor departmanı olarak şasi departmanıyla yakın çalışmamız önemliydi, çünkü konu aracın paketlenmesine geldiğinde iki departmanın ortak yapması gereken birçok iş var."

"Her şey olabilecek en sistematik şekilde düşünüldü. Motoru tasarlarken yeni araçlar ve yeni şasi kurallarını göz önüne alarak tasarladık. Ferrari'yi gururlandırmak için tutkuyla, kararlılıkla ve takım ruhuyla çalıştık. Ferrari'nin 75. yılına yaraşır bir araç inşa ettiğimizi umuyorum." şeklinde konuştu.