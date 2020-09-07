Ferrari, Mugello'da "özel" renk düzeniyle yarışacak!

Scuderia Ferrari, bu hafta sonu Formula 1'deki 1000. yarışına çıkacak ve her ne kadar zorlu bir yıl geçirse de, yarışla ilgili kutlama hazırlıkları var.

Yarış, Ferrari'nin kendi pisti olan Mugello'da yapılacak ve pistte çeşitli hazırlıklar olduğu gibi, araçla ilgili hazırlıklar da var.

Mugello yarışında, bu yıl ilk kez bir yarışa taraftar alınacak. Her gün, günlük 2.800 taraftar yarışı tribünlerden seyredebilecek. Bunların çoğunun Ferrari fanı/üyesi olması bekleniyor.

Ayrıca Ferrari, yarış araçları üzerinde de çalışmalar yapıyor. Charles Leclerc'in büyük kazasının ardından Monakolu pilotun aracında yoğun bir çalışma var ve genç sürücü yeni bir şasiye geçmek zorunda kalabilir.

Ama Mugello'da görülecek en büyük fark, aracın renk düzeninde olacak. Ferrari, renk düzenini değiştirecek ve kırmızının 1950'li yıllarda kullanılan koyu tonuna geçiş yapılacak.

Böylelikle 1950 Monako GP ile F1'e giriş yapan Ferrari, o dönemki renk düzeniyle mücadele etmiş olacak.

Araçta güncelleme olup olmayacağı bilinmiyor, ama renk düzeni alışık olduğumuzdan biraz daha farklı olacak.