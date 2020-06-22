Ferrari, Mugello'da 2018 aracıyla test yapacağını doğruladı

Geçtiğimiz haftalarda Ferrari'nin Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'le Fiorano'da özel bir test yapacağı ortaya çıkmıştı.

Ancak Ferrari son anda kararını değiştirdi ve sahibi olduğu bir diğer pist olan Mugello'da test yapma kararı aldı.

Bunun üç farklı sebebi vardı; Mugello'da yarış yapılma ihtimali, güvenlik (seyircilerin etrafta toplanma ihtimalinin Fiorano'da daha fazla olması) ve Mugello'nun fiziksel olarak daha zor bir pist olmasıydı.

Bugün itibariyle Ferrari, Mugello'da yapacağı testi doğruladı.

Test Salı günü (23 Haziran) yapılacak ve 2018 Ferrari SF71H kullanılacak.

Teste hem Leclerc hem de Vettel katılacak. Ferrari, eski bir araçla sürüş yaptığı için istediği kadar mesafe tamamlayabilecek.

İtalyan ekibin testte yeni mi yoksa eski motoru mu kullanacağı şimdilik belirsiz.