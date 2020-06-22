Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Styrian GP
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
123 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
157 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Mugello'da 2018 aracıyla test yapacağını doğruladı

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Mugello'da 2018 aracıyla test yapacağını doğruladı
Ekleyen:
, Editör
22 Haz 2020 11:45

Ferrari, Salı günü Mugello'da 2018 aracıyla test yapacağını resmen açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Ferrari'nin Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'le Fiorano'da özel bir test yapacağı ortaya çıkmıştı.

Ancak Ferrari son anda kararını değiştirdi ve sahibi olduğu bir diğer pist olan Mugello'da test yapma kararı aldı.

Bunun üç farklı sebebi vardı; Mugello'da yarış yapılma ihtimali, güvenlik (seyircilerin etrafta toplanma ihtimalinin Fiorano'da daha fazla olması) ve Mugello'nun fiziksel olarak daha zor bir pist olmasıydı.

İlgili haber:

Bugün itibariyle Ferrari, Mugello'da yapacağı testi doğruladı.

Test Salı günü (23 Haziran) yapılacak ve 2018 Ferrari SF71H kullanılacak.

Teste hem Leclerc hem de Vettel katılacak. Ferrari, eski bir araçla sürüş yaptığı için istediği kadar mesafe tamamlayabilecek.

İtalyan ekibin testte yeni mi yoksa eski motoru mu kullanacağı şimdilik belirsiz.

 
Sonraki haber
F1, ırkçılığa karşı "WeRaceAsOne" girişimini açıkladı!

Önceki haber

F1, ırkçılığa karşı "WeRaceAsOne" girişimini açıkladı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

2
GENEL

Zanardi'nin durumu ciddiyetini koruyor

12dk
3
Formula 1

Abiteboul: "2020'de müşteri takımları ana takımlar için tehdit olacak"

3s
4
Formula 1

Ferrari, Mugello'da 2018 aracıyla test yapacağını doğruladı

59dk
5
Formula 1

Antonini: "Imola, seyircisiz bir yarış için yeterli seviyede"

Son Videolar

Ferrari: Leclerc, Maranello'da 00:49
Formula 1

Ferrari: Leclerc, Maranello'da

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu 01:01
Formula 1

Araç üstü görüntüsü: Bahreyn pistinin oval versiyonu

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle 05:59
Formula 1

Le Grand Rendez-Vous, Charles Leclerc'in oynadığı filmi izle

Van der Garde - Alonso yorumu 05:53
Formula 1

Van der Garde - Alonso yorumu

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama 07:07
Formula 1

F1 lastiklerine sahip bisiklet tasarlama

Son Haberler

Ferrari, Mugello'da 2018 aracıyla test yapacağını doğruladı
F1

Ferrari, Mugello'da 2018 aracıyla test yapacağını doğruladı

F1, ırkçılığa karşı "WeRaceAsOne" girişimini açıkladı!
F1

F1, ırkçılığa karşı "WeRaceAsOne" girişimini açıkladı!

Kubica 2020 takviminin çok yoğun olabilecek olmasına "gülüyor"
F1

Kubica 2020 takviminin çok yoğun olabilecek olmasına "gülüyor"

Abiteboul: "2020'de müşteri takımları ana takımlar için tehdit olacak"
F1

Abiteboul: "2020'de müşteri takımları ana takımlar için tehdit olacak"

Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"
F1

Verstapen: "Gridin %60'ı Mercedes'le şampiyon olur"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.