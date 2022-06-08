Binotto: "Hedefimiz rekabetçi olmak, şampiyon olmak değil"

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Bu sezon, Ferrari için şimdiye kadar pozitif ilerledi. Araçları hızlı, Leclerc şampiyona liderinden dokuz puan geride ve İspanya'ya getirilen ilk güncelleme paketi beklendiği gibi çalıştığı için motivasyon artmış durumda.

Fakat endişe verici taraflar da mevcut.

Leclerc, üç yarışın ardından 46 puanla şampiyona lideriydi; son dört yarışta ise Verstappen ve Red Bull liderliği ele geçirdi.

Verstappen, Bahreyn ve Avustralya'daki yarışları ikinci götürürken yarış dışı kaldığı için 36 puan kaybetmiş durumda. Leclerc ise şimdiye kadar 45 puan kaybetti.

Leclerc, Imola'da kendi hatası nedeniyle üçüncülükten altıncı sıraya geriledi ve Barselona'da motor arızası yaşadığı için yarış dışı kaldı. Monako'da ise lider götürdüğü yarışta takımın strateji hatası nedeniyle dördüncülüğe geriledi.

Leclerc, Ferrari'nin Monako'daki stratejisinde hata yapmasının ardından şu tweet'i atmıştı: "Çok üzücü. Tek diyebileceğim bu."

Binotto ise, BBC'ye şöyle söyledi: "Hedefimiz, 2022'de yeniden rekabetçi olmak. Yani biz rekabetçi olmayı hedefliyoruz, şampiyonluğu kazanmayı değil. Bunu, 'hadi şampiyonluğu kazanmaya çalışalım çünkü çok rekabetçiyiz' düşüncesine çevirmek tamamen yanlış olur."

"Rekabetçi olduğumuzun farkındayız fakat şampiyonluğu kazanmak farklı bir görev."

"Bunu söylemek takımın üzerindeki baskıyı biraz azaltabilir ancak yönetim olarak, takıma verdiğimiz hedefleri değiştirmenin de yanlış olacağını düşünüyorum."

Charles Leclerc, Ferrari, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

"Bizim bir çağ açmaya çalıştığımız şüphesiz. Dünya şampiyonu olmak ve bunu sadece bir kez yapmak değil, orada kalmaya çalışmak istiyoruz. Fakat bu zaman alacak."

"Dünya şampiyonluğu kazanabilecek bir takım olmak için hâlâ gelişmemiz gerektiğini düşünüyoruz."

"Bu, bunu yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Belki de en kısa sürede yaparız ama bunun sadece rekabetçi olmaktan fazlası olduğunun bilincindeyiz."

"Tutkuluyuz. Ferrari için çalışan herkes tutkulu. Bunu onlara hatırlatmam gerektiğini düşünmüyorum. Düzenli olarak gelişme sürecimize odaklanmalarına izin vermek daha önemli. Böylece her yarışta çıkarılan dersleri değerlendirmemiz ve daha iyi bir şey yapmaya çalışmamız için bir fırsat olur."

"Ayrıca her yarışa odaklanmak da önemli. Biz sıralamaya bakmıyoruz."