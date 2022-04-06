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Formula 1 Haberler

Ferrari, motorunu ne zaman açmaya başlayacak?

Ferrari, dayanıklılık çalışmalarına odaklandığı için henüz motorunu tam güçte çalıştırmıyor. Peki, Scuderia, yeni güç ünitesini ne zaman açmaya başlayacak?

Ekleyen:
Ferrari, motorunu ne zaman açmaya başlayacak?
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2019'daki yakıt soruşturmasının ardından motor alanında rakiplerinin gerisinde kalan kırmızılar, 2022 güç ünitesiyle birlikte yeniden griddeki en iyi güç ünitesine sahip gibi duruyor. 

Ferrari'nin 2022 güç ünitesi 066/7, İtalyan marka için büyük önem teşkil ediyordu çünkü güç üniteleri, bu seneden itibaren 2025'in sonuna kadar donduruldular. Yani şu anda F1-75'in arkasında yer alan güç ünitesi, 2025'e kadar değişmeyecek ve performans güncellemelerine izin verilmeyecek.

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Bunun farkında olan Ferrari mühendisleri, kademeli bir şekilde eksikleri kapattılar. Geçtiğimiz sezon Ferrari motoru, Honda ve Mercedes'in 15 beygir kadar gerisindeydi. Yarışta ise optimum olmayan ERS kullanımı gibi faktörlerden ötürü bu fark 25 beygire kadar çıkmaktaydı. 

Ancak ilk olarak 2021 Rusya GP'ye getirilen ERS güncellemesi ile yarışta ortaya çıkan fark kapandı ve sonrasında da E10 yakıtla yaşanan kayıp azaltılarak rakip üreticiler yakalandı. Böylelikle Ferrari, geçen seneden bu yana en çok beygir kazanan takım oldu. 

Wolff Zimmermann'ın liderliğindeki motor departmanının rekabetçi bir motor üretmesi sayesinde, ilk iki yarışta Ferrari'nin rakiplerine kıyasla daha yüksek kanat açıları kullandığını ve buna rağmen düzlüklerde de güçlü bir performans ortaya koyabildiğini görmüştük. 

Ferrari F1-75: Motor

Ferrari F1-75: Motor

Fotoğraf: Giorgio Piola

Fakat Ferrari'nin yeni güç ünitesinin son hâli bu değil ve yeni güç ünitesinin tam potansiyeli henüz ortaya çıkmadı çünkü motor henüz tam güçte çalıştırılmıyor. 

İtalyan basınına göre, Ferrari, güç ünitesinin gerçek gücünü sezonun ilk yarışlarından göstermek istemiyor. İlk iki yarışta olduğu gibi hâlâ dayanıklılık üzerinde çalışılıyor ve motor tam gücünde değil. 

Formu1a.uno.com'a konuşan bir takım sözcüsü, şu ifadeleri kullanmış: "Dayanıklılık için veri toplama programımızı bitirmek daha çok ilgimizi çekiyor. En az 5. yarışa kadar [Miami GP] bu program devam edecek." 

Miami veya İspanya yarışında dayanıklılık programının son bulmasıyla birlikte, muhtemelen 2. motora geçildiğinde, daha çok performans bulunacaktır. 

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Ayrıca, güç ünitelerinin 2025'e kadar dondurulduğundan bahsetmiştik. İçten yanmalı motor, egzoz, turbo besleyici ve MGU-H; 1 Mart 2022'de donduruldu. Ancak güç ünitesinin elektrikli bölümleri, yani Batarya ve MGU-K, 1 Eylül 2022'den itibaren dondurulacaklar.

Ferrari, kış aylarında 1 Mart'ta dondurulacak olan parçalar üzerinde yoğunlaştı çünkü onların dondurulma tarihi daha yakındı.

1 Eylül'e kadar ise Batarya ve MGU-K üzerinde çalışılacak. Bu alanda hâlâ gelişme kaydedilebilir ve elektrik motoruna güncellemeler gelebilir. 

Yani önümüzdeki aylarda Ferrari'nin motor alanında daha çok performans bulması bekleniyor. Motor alanında yaşanacak bu gelişmeler, Red Bull'un önümüzdeki haftalarda getirmeyi planladığı hafifletme güncellemelerine cevap verme konusunda önemli bir rol oynayacaklardır. 

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Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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