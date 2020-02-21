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Formula 1 / Barcelona Şubat testi I / Son dakika

Ferrari motor sorunu yaşadığını doğruladı

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Ferrari motor sorunu yaşadığını doğruladı
Ekleyen:
, Editör
21 Şub 2020 10:30

Ferrari, Sebastian Vettel'in testin üçüncü gününde yolda kalmasının sebebinin "motor problemi" olduğunu açıkladı.

Ferrari pilotu Sebastian Vettel, cuma sabahı SF1000'in direksiyonuna geçen isimdi ve uzun bir ilk bölüm geçirmeyi hedefliyordu.

Ancak Alman pilot, ilk iki saatin bitimine kısa bir süre kala yavaşladı ve son sektörde aracını kenara çekti.

Seans kırmızı bayrakla durduruldu ve araç inceleme için garaja getirildi.

Ferrari kısa bir süre sonra Vettel'in motor sorunu yaşadığını ve Alman pilotun güç ünitesinin değişeceğini açıkladı.

Açıklamada "Tam sebebini Maranello'da araştıracağımız motor sorunu nedeniyle durmak zorunda kaldık. Şimdi yeni bir motor takıyoruz ve bu yüzden öğleden sonra tekrar yola devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu, Vettel için ilk testlerin sonu anlamına geliyor. Çünkü öğleden sonra direksiyona Charles Leclerc geçecek. 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Barcelona Şubat testi I
Alt-etkinlik Cuma
Editör Kemal Şengül

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