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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, motoru konusunda FIA'dan açıklama bekliyor

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Ferrari, motoru konusunda FIA'dan açıklama bekliyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Christian Nimmervoll
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
2 Kas 2019 16:34

Ferrari, son dönemde motorunun yasallığı konusunda ortaya atılan iddialardan dolayı rahatsız olduğunu, bu konuda FIA'dan açıklama beklediğini söyledi.

Bazı takımlar FIA'ya, Ferrari'nin güç ünitesiyle alakalı bazı çözümler geliştirmek istediklerini ancak onların yasal olduğundan emin olmadıklarını belirten sorular ilettiler.

Konuyla alakalı takımlar FIA'dan bir cevap alamadılar. Bunun üzerine takımlar, Ferrari'nin motorunu protesto etme ihtimalini düşünmeye başladılar.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bu durumun kendilerini memnun edeceğini söylemişti.

Motorsport.com'a özel konuşan Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, "Yarışta Mercedes seviyesindeyiz. Tek eksik olduğumuz konu sıralama modu. Ferrari'nin sıra dışı performans artışı bir başka konu."

"Şüpheler üzerinde yorum yapmamayı tercih ederim ancak onların motor eğrisine ve ne kadar hızlı olduğuna baktığınızda, motorun ne kadar öne çıktığını görmek inanılmaz bir şey. Bekleyip görelim. FIA bu konuya açıklık getirmeli." dedi.

Marko'nun bu çağrısı üzerine Austin'de konuşan Binotto, "Bu konunun iki yönü var. Öncelikle ortaya çıkan söylentiler nedeniyle rahatsız oluyoruz çünkü geçmişte insanlar motor konusunda avantaj kazandığında, Ferrari'nin tek tepkisi kendi paketini geliştirmek için daha sıkı çalışmak oldu. Biz kimseyi asla hile ile suçlamadık."

"Şu anda diğerleri virajlarda bizden daha hızlılar. Biz onları virajlarda hile yapmakla suçlamıyoruz. Bu yüzden insanların kendi çabalarına odaklanıp araçlarını geliştirmelerinden daha mutlu olurum."

"Diğer tarafta, bu konuda rahatız çünkü tam olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Yasal olduğumuzu biliyoruz ve FIA her yarışta paketimizi kontrol ediyor. Ulaşabilecekleri tüm verileri inceliyorlar ve araştırma yapılıyor."

"Bu yüzden, ne demeliyim ki? Umarım FIA herkese motorumuzun yasal olduğunu ve hile yapmadığımızı açıklar." dedi.

Ferrari'nin genel olarak motor avantajını tek turda kullandığı düşünülüyor olsa da, Marko Ferrari motorunun her zaman güçlü olduğunu söyledi.

Marko, "Her tur kullanamıyor olsalar bile etkisi genel olarak ortada. Suzuka'da Hamilton'ın Vettel'le mücadelesini gördünüz. DRS, hava koridoru ve her şeye rağmen onu geçmeyi başaramadı." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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