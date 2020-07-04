Ferrari motorlu araçların tümü geçen yıla göre geriledi

Ferrari motoru kullanan araçlar, Avusturya GP'de büyük hüsran yaşadılar.

Alfa Romeo pilotları sıralama turlarına daha ilk bölümde veda ederken, Haas pilotu Kevin Magnussen de ilk bölümde veda etti.

Romain Grosjean ve Sebastian Vettel ikinci bölümde elenirken, sadece Charles Leclerc son bölüme kaldı ama o da ancak yedinci olabildi.

Geçen yılla kıyaslandığında Alfa Romeo, tam 1.119 saniye daha yavaş bir tur attı ve en çok gerileyen takım oldu.

Hayal kırıklığı yaratan Ferrari, geçen yıla kıyasla 0.920 gerilemekten kurtulamadı. Ayrıca bir başka Ferrari motorlu takım olan Haas da 0.619 saniye daha yavaş bir tur attı.

Bu üç takıma ek olarak Red Bull da 0.038 saniye yavaş kaldı.

Pole pozisyonunu kazanan Mercedes, geçen yıla kıyasla 0.323 saniye daha iyi bir tur attı.

En çok gelişen takım ise 0.921 saniye ile Racing Point oldu.

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