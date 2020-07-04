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Formula 1 / Son dakika

Ferrari motorlu araçların tümü geçen yıla göre geriledi

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Ferrari motorlu araçların tümü geçen yıla göre geriledi
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 21:13

Avusturya GP'de cumartesi günkü derecelerin ardından geçen yıla kıyasla gerileyen dört araç vardı ve bunlardan üçü Ferrari motoru kullanan araçlardı.

Ferrari motoru kullanan araçlar, Avusturya GP'de büyük hüsran yaşadılar.

Alfa Romeo pilotları sıralama turlarına daha ilk bölümde veda ederken, Haas pilotu Kevin Magnussen de ilk bölümde veda etti.

Romain Grosjean ve Sebastian Vettel ikinci bölümde elenirken, sadece Charles Leclerc son bölüme kaldı ama o da ancak yedinci olabildi.

Geçen yılla kıyaslandığında Alfa Romeo, tam 1.119 saniye daha yavaş bir tur attı ve en çok gerileyen takım oldu.

Hayal kırıklığı yaratan Ferrari, geçen yıla kıyasla 0.920 gerilemekten kurtulamadı. Ayrıca bir başka Ferrari motorlu takım olan Haas da 0.619 saniye daha yavaş bir tur attı.

Bu üç takıma ek olarak Red Bull da 0.038 saniye yavaş kaldı.

Pole pozisyonunu kazanan Mercedes, geçen yıla kıyasla 0.323 saniye daha iyi bir tur attı.

En çok gelişen takım ise 0.921 saniye ile Racing Point oldu.

Tüm rakamlara aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz.

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Alfa Romeo Racing: +1.119

Alfa Romeo Racing: +1.119
1/10

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari: +0.920

Ferrari: +0.920
2/10

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Haas: +0.619

Haas: +0.619
3/10

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull Racing: +0.038

Red Bull Racing: +0.038
4/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes: -0.323

Mercedes: -0.323
5/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

AlphaTauri: -0.360

AlphaTauri: -0.360
6/10

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

McLaren: -0.473

McLaren: -0.473
7/10

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Renault: -0.493

Renault: -0.493
8/10

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Williams: -0.737

Williams: -0.737
9/10

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Racing Point: -0.921

Racing Point: -0.921
10/10

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Editör Kemal Şengül

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