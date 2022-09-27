Ferrari, motorların dondurulması nedeniyle işçi çıkarabilir mi?

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Eylül ayının başında 066/7 güç ünitesinin elektronik parçaların da dondurulmasıyla birlikte, Ferrari'nin 2025'in sonuna kadar kullanacağı güç ünitesi homologe edilmiş oldu. Yani Wolf Zimmermann'ın önderliğinde tasarlanan güç ünitesi, önümüzdeki 3 yıl boyunca aynı kalacak. Sadece dayanıklılık alanında FIA'nın izin verdiği güncellemeler getirilebilecek. Performans artırıcı güncellemeler ise yasak.

Elbette bu durum sadece Ferrari için böyle değil. Mercedes, Renault ve Red Bull (Honda) da güç ünitelerini Eylül'ün başında dondurdular ve önümüzdeki 3 yıl boyunca performans güncellemesi getiremeyecekler.

Motorlar donduruldular, peki güç dengeleri ne durumda? Ses analizlerine ve testlerine göre, Ferrari'nin Monza'da kullandığı (ve önümüzdeki 3 yıl boyunca aynı kalacak) motor 1024 beygirdi. Bu konuda Honda, Mercedes ve Ferrari'nin neredeyse aynı noktada olduğu düşünülüyor. Renault da bu üçlüye yakın. Yakın ama yakın olsa da hâlâ geride.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Alessio Morgese

2023, 2024 ve 2025 sezonlarında takımlar, güç üniteleri için yıl başına 95 milyon dolar harcayabilecekler. Yeni güç ünitelerinin geleceği 2026 yılında ise bu meblağ 130 milyona yükselecek ve Enrico Gualtieri'nin önderliğindeki personel, önümüzdeki yıllarda Ferrari'nin ihtiyaçları için artık biraz fazla kalabalık olacak.

Sonuçta artık sezon başına 100 güç ünitesine gerek kalmayacak. Performans aramak için özel deneysel motorlar üretilmesi gerekmeyecek veya özel test yatakları yapılmayacak.

Motorların donuk olacağı bu 3 yılda, güç üniteleri stratejik değerlerini kaybedecekler ve performans arayışı tamamen şasi ile aerodinamik bölümlere kayacak.

Takımlar, dayanıklılık güncellemeleri getirerek aracın verimliliğini artırmaya çalışacaklardır ama yine de motor departmanları biraz geri planda kalacaklar.

Mattia Binotto with the Ferrari team at Monza. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

F1 motor üreticilerinin departmanlarında küçülmeye gitmeleri kaçınılmaz. Motorların dondurulması ve bütçe sınırının devreye girmesiyle birlikte, üreticilerin, F1'in en azından finansal anlamda küçülen dünyasına ayak uydurmak için personel sayısının azaltılması gerekecek.

Ferrari de bunun farkında ve Binotto, bu hassas konu üzerinde çalışıyor. Binotto, bu hafta sonu hissedarlarla toplantı düzenleyerek bu konuda görüştü. Motor departmanında yaşanacak kaçınılmaz küçülmeyle birlikte departmandan alınacak isimlerin, Ferrari içerisinde hangi projelere yerleştirilebileceği üzerinde çalışıldı.

Binotto, motor departmanından alınacak isimleri dışarıya kaybetmek istemiyor. Bu yüzden bu isimlerin, yine takım içerisinde farklı projelere yerleştirilmesi bekleniyor.

2026 motorlarında işgücüne duyulan ihtiyaç azalacak çünkü yeni markaları çekmek adına bu güç ünitelerindeki serbestlik kısıtlandı.

Bu konuya örnek verecek olursak; Mercedes, geçtiğimiz yıl Red Bull Powertrains'e önemli mühendisler kaybetse de departmanına yeni personel almadı çünkü önümüzdeki 3 yıl boyunca ve sonrasında 2026 motor döneminde de işgücüne ihtiyaç azalacak. Alman ekip, sadece tasarıma odaklı olacak stratejik figürlerini dikkatle seçiyor ve koruyor.

Red Bull'un ardından, Audi'nin de Brixworth'deki mühendislere teklifler götürdüğüne dair söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Alman üreticinin Maranello'daki mühendislere de baktığı söyleniyor.

Showcar with Audi F1 launch livery Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

F1, büyük bir değişim sürecine girdi ve bu süreçte anahtar kelime verimlilik. F1, 2026'dan itibaren biyo yakıtlara geçecek ve bu teknoloji sayesinde, içten yanmalı motorların ömrü 2035 ve sonrasına kadar uzayabilir.

Sentetik yakıtlar da mevcutlar ve bu yakıtların fiyatları daha ucuz. Ancak şu anda bu yakıtı, marketleri mutlu edebilecek kadar üretebilen kimse yok.