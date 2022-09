Ferrari, motorların dondurulması nedeniyle işçi çıkarabilir mi?

Eylül ayının başında 066/7 güç ünitesinin elektronik parçaların da dondurulmasıyla birlikte, Ferrari'nin 2025'in sonuna kadar kullanacağı güç ünitesi homologe edilmiş oldu. Yani Wolf Zimmermann'ın önderliğinde tasarlanan güç ünitesi, önümüzdeki 3 yıl boyunca aynı kalacak. Sadece dayanıklılık alanında FIA'nın izin verdiği güncellemeler getirilebilecek. Performans artırıcı güncellemeler ise yasak.

Elbette bu durum sadece Ferrari için böyle değil. Mercedes, Renault ve Red Bull (Honda) da güç ünitelerini Eylül'ün başında dondurdular ve önümüzdeki 3 yıl boyunca performans güncellemesi getiremeyecekler.

Motorlar donduruldular, peki güç dengeleri ne durumda? Ses analizlerine ve testlerine göre, Ferrari'nin Monza'da kullandığı (ve önümüzdeki 3 yıl boyunca aynı kalacak) motor 1024 beygirdi. Bu konuda Honda, Mercedes ve Ferrari'nin neredeyse aynı noktada olduğu düşünülüyor. Renault da bu üçlüye yakın. Yakın ama yakın olsa da hâlâ geride.

Photo by: Alessio Morgese

2023, 2024 ve 2025 sezonlarında takımlar, güç üniteleri için yıl başına 95 milyon dolar harcayabilecekler. Yeni güç ünitelerinin geleceği 2026 yılında ise bu meblağ 130 milyona yükselecek ve Enrico Gualtieri'nin önderliğindeki personel, önümüzdeki yıllarda Ferrari'nin ihtiyaçları için artık biraz fazla kalabalık olacak.

Sonuçta artık sezon başına 100 güç ünitesine gerek kalmayacak. Performans aramak için özel deneysel motorlar üretilmesi gerekmeyecek veya özel test yatakları yapılmayacak.

Motorların donuk olacağı bu 3 yılda, güç üniteleri stratejik değerlerini kaybedecekler ve performans arayışı tamamen şasi ile aerodinamik bölümlere kayacak.

Takımlar, dayanıklılık güncellemeleri getirerek aracın verimliliğini artırmaya çalışacaklardır ama yine de motor departmanları biraz geri planda kalacaklar.

Mattia Binotto with the Ferrari team at Monza.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images