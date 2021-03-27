Ferrari: "Motorda ne kadar geliştiğimizi görmek için 3-4 yarışa ihtiyaç var"

Ferrari, geçen yıl yaşadığı zorlukların ardından bu yıl için yepyeni bir güç ünitesi hazırlamıştı. Bu güç ünitesinin geçen yıla kıyasla çok daha iyi olduğu bilinen bir şey ancak ne kadar gelişim kaydedildiği hâlâ muamma.

Genel görüş, 20 ila 40 beygirlik bir artış olduğu yönünde. Ancak Ferrari, bu konuda yorum yapmayı reddediyor.

Sportif Direktör Laurent Mekies, net bir sayı vermeden önce, en az üç ila dört yarışa ihtiyaçları olduğu görüşünde.

Mekies, "Hiç şüphesiz ilerleme kaydetmeyi başardık. Yani gördüğümüz kadarıyla iyiyiz. Gelişimizi düşünüyoruz."

"Elbette pistten faydalanabilmek adına her zaman yapılması gereken şeyler oluyor çünkü bunlar özel şartlar. İnanılmaz sıcak sabah seansından sonra, gece yarışına katılıyorsunuz."

"Sahip olduğumuz sayıları biliyoruz. Ancak bence buradaki soru, diğerlerinin gelişimi hesaba katıldığında bu sayıların nasıl olduğu."

"Bence bu sorunun gerçek cevabını, sıralama turları gerçekleştiğinde ve sonuçlar analiz edildiğinde alacağız. Bu tahminlerde bulunabilmeniz ve fabrikaya dönüp 'tamam çocuklar, durum bu, ne kadar geliştiğimizi biliyoruz, diğerlerine kıyasla bulunduğumuz yer burası ve bundan ötürü kışın yaptıkları şeyler bunlar' diyebileceğiniz güvenilir sayılara sahip olduğunuzdan emin olmak için birkaç sıralama turlarına ihtiyacınız var."

"Bence bu, diğerlerinin performansını açık şekilde birleştirmek zorunda olduğunuz iki, üç veya dört sıralama turlarından sonra gerçekleştirilecek" dedi.