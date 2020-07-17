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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, motor performansının teknik direktifler sonrası düştüğünü kabul etti!

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Ferrari, motor performansının teknik direktifler sonrası düştüğünü kabul etti!
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
17 Tem 2020 14:12

Ferrari Formula 1 takım patronu Mattia Binotto, İtalyan takımın güç ünitesi performansının, 2020 FIA kural kısıtlamaları sebebiyle etkilendiği konusunda açıklamalar yaptı.

Geçmişte yapılan açıklamalarda, kural açıklamalarının ve 2019'da FIA'nın yaptığı güç ünitesi incelemelerinin etkisi sorulduğunda, Binotto'nun utangaç tavırları göze çarpmıştı, ki daha sonrasında da yılın başında, FIA ile Ferrari arasında bir "anlaşma" yapıldığı açıklanmıştı.

Ancak Binotto, takımın, geçen hafta Avusturya'ya getirdiği aero geliştirme paketi ile çözmeye çalıştığı, sürüklenme sorunlarına dikkat çekmişti.

Rakip takımlar tarafından yapılan hız ölçümlerine göre Ferrari düzlüklerde, geçen sezona göre büyük bir performans kaybı yaşadı.

Binotto şunları söyledi: "Bence kurallar çok zor ve karmaşık. Kurallarda daha çok açıklanması gereken alanların olabileceği konusunda düşüncelerimiz var. Geçmişte de ortada olan ve gelecekte de var olacak olan bir süreç var." 

"FIA, geçen seneden itibaren pek çok teknik direktif yayınladı, kuralların belirli alanlarına daha çok açıklık getirdi. Bence bu teknik direktiflere göre kendimizi uydurmamız gerekiyordu."

"Bence sadece Ferrari için bu durum geçerli değillerdi, bu sezonki güç çıkışlarına bakıldığında diğer üreticilerin de kendini bu duruma göre adapte ettiğini gördük. Özellikle, Ferrari olarak adapte olmamız gerekiyordu ve bununla beraber olan performansımızın bir kısmını kaybettik."

"Artık kuralların belirli alanlarındaki durumları konusunda daha net bir bakış açısına sahip olduğumuza göre, umuyoruz ki gelecekte de bu açıklamalar devam edecektir."

Binotto, FIA'nın fabrika kapatma döneminde, bu sene ilk defa güç ünitesi bölümünün de dahil edilmesinin, Ferrari'nin 2020 boyunca motorunu geliştirme şansını ortadan kaldırdığını söyledi.

"Motor veya güç ünitesi gelişimi, 2012'den beri hiç durdurmadığımız, süregelen bir süreç, ki motorlarımızı da bu süreçte geliştirmeye başlamıştık."

"Çok uzun bir zamandır geliştirme üzerinde yoğunlaşmıştık. Bu sezon için de geliştirmeler yapıyorduk, ancak sezon öncesinde olan uzun kapatma dönemi sebebiyle bu sezon bunları tanıtamayacağız, ki diğer güç ünitesi üreticileri için aynı durum geçerli değildi. Gelecek sezonun başına kadar olabildiğince çok geliştirme yapmaya çalışacağız."

"Bir yöntem bu. Diğeri ise, söylediğim gibi, kurallarda hâlâ açıklanması gereken yerler var ve umuyoruz ki gelecekte, yaşadığımız bu anlaşmazlıklar, en azından hepimizin aynı anlaşılırlığa sahip olduğundan emin olduktan sonra, ortadan kalkar."

Binotto, takımın geçirdiği Steiermark GP hafta sonundan sonra, getirdiği yeni aerodinami paketinden olabildiğince çok bilgi alması gerektiğini kabul etti.

"İlk antrenman seansından sonra bir şey tahmin etmek çok zor, kendi programınıza odaklanmış oluyorsunuz. Burada, geçen hafta Avusturya'ya getirdiğimiz parçaları kullanıyoruz."

"Islak zeminde geçirdiğimiz bir seans ve çok kötü, çok kısa geçen bir yarış geçirdik, bu yüzden belirli bir cevap alamadık. Bu sebeple bugün yaptığımız programlar, aracı anlamak üzerine yaptığımız ve daha sonrasında, hafta sonunun kalanı için gereken dengeyi yakalamak üzerine çalıştığımız programlardı."

"Analiz etmemiz gereken çok fazla veri var. İki sürücümüz birden hafta sonuna konsantre olmuş durumdalar, burada sıralamaların önemli olduğunu biliyoruz. Macaristan'da grid pozisyonu büyük bir önem taşıyor, bu yüzden yarın yapılacak sıralama turlarına iyi bir şekilde hazırlanmamız lazım."

 
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Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Adam Cooper

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