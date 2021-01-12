Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Analiz

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

paylaşım
yorumlar
Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?
Ekleyen:
, Editör

2019 yılında lider Mercedes ile mücadele içerisine girebilen Ferrari, 2020 yılında büyük bir düşüş ile beraber orta sıralarda mücadele etmeye başladı. Peki üst sıralara geri dönebilmek için Ferrari neler yapıyor?

SF21'e yerleştirilecek olan yeni motor yenilikler barındıran bir motor olmayacak, ancak bu motorda elektrik güç ünitesini ve motorun endotermik seviyesini etkileyen büyük değişiklikler olacak. Ve bu değişikliklerle beraber elde edilen performans da oldukça dikkate değer olacak.

Ferrari, güç ünitesinin hibrit tarafında herhangi bir tasarım değişikliği yapmayacak. 2021 motorunda da türbin ve sıkıştırıcı birbirine oldukça yakın olacak. 2022 motoru için ise bu iki aşırı yükleme parçasının ayrıldığı bir dizayn test ediliyor, ancak bu tasarımın kullanılıp kullanılmayacağı hâlâ kesin değil.

Mercedes'in 2014'te getirdiği aşırı yükleme parçalarını motorun ön tarafına getirme ve turbo elementini motorun kuyruk kısmında, normal yerinde tutma konsepti, Wolf Zimmermann ile beraber çalışan mühendisler ile beraber analiz ve test edildi.  

Alman mühendis, motorların geliştirmesinde uzun süredir Şahlanan At ile beraber çalışan AvL şirketindeki grubun da başında bulunuyor. Bu grup, deneysel güç üniteleri üzerinde çalışan ve araştırmaları ileri götürme amacı güden, ortaya inovatif fikirler koyan bir grup.

 

Enrico Gualtieri tarafından yönetilen motor departmanı ise, 2022 için dizayn edilen "süper hızlı" silindir başlığını bu sezonki motorda kullanma kararı aldı. Böylece yakıtta daha fazla "atomizasyon" ve ateşleme odasında daha yüksek basınçlara ulaşılabilecek (kurallar sadece 500 bar'a izin veriyor olsa da bu hedef, ulaşılması gereken bir hedef değil).

Daha "dar" olan egzozun getirdiği dayanıklılık sorunları da ortadan kalkmış gibi duruyor. Yeni vites kutusu nedeniyle aracın "kola şişesi" bölümü daha geniş olacak ve bu sebeple de bacakar daha küçük bir alanda yer alacak.

Sandwich radyatörler, SF1000'in yarattığı aerodinamik yeterliliği oldukça fazla bozuyordu, bu nedenle sürüklenmeyi azaltmak için yeni bir soğutma sistemi geliştirildi, bu da SF21'in yüksek hıza daha rahat çıkabileceği anlamına geliyor. 

Daha önce Motorsport.com'un tahmin ettiği gibi, yeni Ferrari güç ünitesinde, 065/2'de elektrikli şarjı geliştirme amacıyla kullanılan türbine göre daha küçük bir türbin kullanılacak. Bunun arkasındaki asıl amaç ise daha verimli bir ERS yaratmak ve MGU-K'in getirdiği ekstra 160 beygir gücünü tur boyunca daha uzun kullanmak.

Hibrit motorun yönetimi için geliştirilen bu stratejiler, Mercedes'e karşı olan güç farkını değiştirmek için önemli bir rol oynuyor.

Perez: "Lawrence Stroll'ün yaptığı yatırımlar, takımı başka bir boyuta taşıdı"

Önceki haber

Perez: "Lawrence Stroll'ün yaptığı yatırımlar, takımı başka bir boyuta taşıdı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Scuderia Ferrari
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

Marca: "Abiteboul'un ayrılığını De Meo istedi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marca: "Abiteboul'un ayrılığını De Meo istedi"

Resmi: Imola, 2021 F1 takvimine girdi, Avustralya GP ertelendi!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Imola, 2021 F1 takvimine girdi, Avustralya GP ertelendi!

Jüri, Sao Paulo F1 kontratını iptal etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jüri, Sao Paulo F1 kontratını iptal etti

Vasseur: "Alfa Romeo ile bağları devam ettirmek, takımın 'geleceği' için önemli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Alfa Romeo ile bağları devam ettirmek, takımın 'geleceği' için önemli"

Perez: "Lawrence Stroll'ün yaptığı yatırımlar, takımı başka bir boyuta taşıdı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Lawrence Stroll'ün yaptığı yatırımlar, takımı başka bir boyuta taşıdı"

Kehm: "Mick mahremiyetine babasından bile daha çok özen gösteriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Kehm: "Mick mahremiyetine babasından bile daha çok özen gösteriyor"

Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"

Son Haberler

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?
F1 Formula 1 / Analiz

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

Perez: "Lawrence Stroll'ün yaptığı yatırımlar, takımı başka bir boyuta taşıdı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Lawrence Stroll'ün yaptığı yatırımlar, takımı başka bir boyuta taşıdı"

Jüri, Sao Paulo F1 kontratını iptal etti
F1 Formula 1 / Son dakika

Jüri, Sao Paulo F1 kontratını iptal etti

Vasseur: "Alfa Romeo ile bağları devam ettirmek, takımın 'geleceği' için önemli"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vasseur: "Alfa Romeo ile bağları devam ettirmek, takımın 'geleceği' için önemli"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

46 dk
2
Formula 1

Resmi: Imola, 2021 F1 takvimine girdi, Avustralya GP ertelendi!

11s
3
Formula 1

Tost: "Red Bull Gasly'i kolay kolay bırakmaz"

4s
4
Formula 1

Marca: "Abiteboul'un ayrılığını De Meo istedi"

7s
5
Formula 1

Jos Verstappen: "Red Bull'un aracı belki de Ferrari'den bile kötüydü"

1g

Son Haberler

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?
F1

Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

Perez: "Lawrence Stroll'ün yaptığı yatırımlar, takımı başka bir boyuta taşıdı"
F1

Perez: "Lawrence Stroll'ün yaptığı yatırımlar, takımı başka bir boyuta taşıdı"

Jüri, Sao Paulo F1 kontratını iptal etti
F1

Jüri, Sao Paulo F1 kontratını iptal etti

Vasseur: "Alfa Romeo ile bağları devam ettirmek, takımın 'geleceği' için önemli"
F1

Vasseur: "Alfa Romeo ile bağları devam ettirmek, takımın 'geleceği' için önemli"

Latifi, COVID-19 endişesiyle neredeyse İspanya GP'yi kaçırıyormuş
F1

Latifi, COVID-19 endişesiyle neredeyse İspanya GP'yi kaçırıyormuş

Son Videolar

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
3s

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.