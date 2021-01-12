Ferrari motor gücünü nasıl artıracak?

SF21'e yerleştirilecek olan yeni motor yenilikler barındıran bir motor olmayacak, ancak bu motorda elektrik güç ünitesini ve motorun endotermik seviyesini etkileyen büyük değişiklikler olacak. Ve bu değişikliklerle beraber elde edilen performans da oldukça dikkate değer olacak.

Ferrari, güç ünitesinin hibrit tarafında herhangi bir tasarım değişikliği yapmayacak. 2021 motorunda da türbin ve sıkıştırıcı birbirine oldukça yakın olacak. 2022 motoru için ise bu iki aşırı yükleme parçasının ayrıldığı bir dizayn test ediliyor, ancak bu tasarımın kullanılıp kullanılmayacağı hâlâ kesin değil.

Mercedes'in 2014'te getirdiği aşırı yükleme parçalarını motorun ön tarafına getirme ve turbo elementini motorun kuyruk kısmında, normal yerinde tutma konsepti, Wolf Zimmermann ile beraber çalışan mühendisler ile beraber analiz ve test edildi.

Alman mühendis, motorların geliştirmesinde uzun süredir Şahlanan At ile beraber çalışan AvL şirketindeki grubun da başında bulunuyor. Bu grup, deneysel güç üniteleri üzerinde çalışan ve araştırmaları ileri götürme amacı güden, ortaya inovatif fikirler koyan bir grup.

Enrico Gualtieri tarafından yönetilen motor departmanı ise, 2022 için dizayn edilen "süper hızlı" silindir başlığını bu sezonki motorda kullanma kararı aldı. Böylece yakıtta daha fazla "atomizasyon" ve ateşleme odasında daha yüksek basınçlara ulaşılabilecek (kurallar sadece 500 bar'a izin veriyor olsa da bu hedef, ulaşılması gereken bir hedef değil).

Daha "dar" olan egzozun getirdiği dayanıklılık sorunları da ortadan kalkmış gibi duruyor. Yeni vites kutusu nedeniyle aracın "kola şişesi" bölümü daha geniş olacak ve bu sebeple de bacakar daha küçük bir alanda yer alacak.

Sandwich radyatörler, SF1000'in yarattığı aerodinamik yeterliliği oldukça fazla bozuyordu, bu nedenle sürüklenmeyi azaltmak için yeni bir soğutma sistemi geliştirildi, bu da SF21'in yüksek hıza daha rahat çıkabileceği anlamına geliyor.

Daha önce Motorsport.com'un tahmin ettiği gibi, yeni Ferrari güç ünitesinde, 065/2'de elektrikli şarjı geliştirme amacıyla kullanılan türbine göre daha küçük bir türbin kullanılacak. Bunun arkasındaki asıl amaç ise daha verimli bir ERS yaratmak ve MGU-K'in getirdiği ekstra 160 beygir gücünü tur boyunca daha uzun kullanmak.

Hibrit motorun yönetimi için geliştirilen bu stratejiler, Mercedes'e karşı olan güç farkını değiştirmek için önemli bir rol oynuyor.