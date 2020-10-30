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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, motor gelişiminin durdurulmasına tam olarak karşı olduğunu yineledi

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Ferrari, motor gelişiminin durdurulmasına tam olarak karşı olduğunu yineledi
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Ferrari, Red Bull'un 2022'den itibaren motorların gelişiminin durdurulması yönünde yaptığı girişimlere rağmen bu düşünceye tamamen karşı olduğunu bir kez daha net bir şekilde ifade etti.

Honda'nın 2021 F1 sezonu sonunda ayrılma kararı almasının ardından Red Bull seçeneklerini değerlendiriyor. Red Bull yöneticileri birçok kez önceliğinin "fabrika takımı" statüsünü korumak için Honda motoruyla devam etmek olduğunu ifade etti.

Red Bull, Honda'nın mevcut güç ünitesi projesini devralmaya sıcak bakıyor ancak sonrasında gelişim mücadelesinde geride kalmamak için 2021 sonundan itibaren motorların gelişiminin dondurulmasını istiyor.

2022'den itibaren motor gelişiminin durdurulması yönünde kural değişikliği yapılabilmesi için rakip takımların destek vermesi gerekiyor. Bu konuda özellikle Ferrari'nin görüşü önemli çünkü İtalyan ekibin yeni Concorde Anlaşması'nda da teknik kuralları veto etme hakkı bulunuyor.

Mercedes, Red Bull'un sporda kalması için böyle bir değişikliği destekleyeceğini açıklamıştı. Ferrari takım patronu Mattia Binotto, bunun öncelikleri arasında olmadığını ve bu değişikliği desteklemediklerini ifade etmişti.

Son olarak Ferrari CEO'su Louis Camilleri, motorların gelişiminin durdurulması yönündeki girişime karşı olacaklarını net bir şekilde ifade etti. Camilleri, halihazırda FIA'nın biyoyakıt gibi teknolojileri zorlaması nedeniyle, motorların gelişimini durdurmanın imkansız olacağını söyledi.

Emilia-Romagna GP öncesinde La Gazetta dello Sport'a konuşan Camilleri, "Motorların dondurulmasına net bir şekilde karşıyız çünkü bu, F1'in ruhuna aykırı."

"Mevcut kuralların zaten 2023'te motorların dondurulmasını sağlayacağını vurgulamak önemli. Buna ek olarak F1'in sürdürülebilirlik açısından büyük hedefleri var."

"2022'den itibaren zaten kurallarda % 10 seviyesinde etanol içermesi gerektiği belirtiliyor. Ancak FIA en kısa sürede, mümkünse bir sonraki sene % 100'e ulaşılmasını istiyor."

"Bunun sonucunda kaçınılmaz olarak motor bileşenlerinden bazılarının geliştirilmesi gerekecek. Bu, çok karmaşık bir konu ve ilgili tüm taraflarla aktif bir şekilde bunu konuşuyoruz." dedi.

 

Honda'nın F1'den çekilme kararı almasının ardından sporun güç ünitesi açısından yön değiştirmesi gerektiği aksi takdirde başka üreticilerin de ayrılabileceği yönünde görüşler olsa da, Camilleri bundan pek emin olmadığını söyledi.

Camilleri, "Bunun olacağını düşünmüyorum ancak Honda'nın ayrılması, gelecekteki güç ünitelerinin ana özelliklerinin belirlenmesi sürecini hızlandıracaktır."

"Biz yani FIA, Liberty Media ve motor üreticileri bazen anlaşmazlık olsa da düzgün bir şekilde inovasyon, çevreci, sürdürülebilir ve bütçe hedeflerini ortaya koymalıyız."

"Bütçe konusu genelde göz ardı ediliyor ve bu herkes için tehlikeli bir durum oluşmasına neden oluyor. Motor tedariği ve gelişimi açısından bunun, ekonomik açıdan çekici bir iş olmasını sağlamalıyız." dedi.

F1 takımları bu haftanın başında bir araya gelerek uzun vadede motor kurallarının nasıl olması gerektiğini tartıştılar. Bir sonraki dönemde motorların teknolojik açıdan daha az karmaşık ve daha ucuz hibrit motorlar olması planlanıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Ferrari
Editör Abdullah Çelik

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