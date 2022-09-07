Ferrari, Monza'ya özel hazırlanan renk düzenini tanıttı!

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2019 sezonunda motor sporlarındaki 90. yılını kutlayan Ferrari, bu sene ise otomobil markasına dönüşümlerinin 75. yılını kutlamakta -aracın ismi olan F1-75'te buradan gelmekte.

Geçmişte özel yarışlar ve sezonlarda özel tasarımlar -örneğin 2020 Mugello GP'de 1000. yarışlarını kutlamak için tercih edilen parlak ve koyu kırmızı- kullanan Ferrari, bu geleneği uzun süre sonra tamamen dolu tribünlerin önünde tifosi karşısına çıkılacak Monza'da da bozmayacak.

Hafta başından beri özel bir renk düzenine geçiş yapacakları konuşulan takım, birkaç fotoğraf ve sosyal medya paylaşımı ile "sarı-siyah" veya "sarı-beyaz" bir düzen kullanacaklarının ipucunu vermişti, hatta birçok kişi "Ferrari'nin aracı tamamen sarıya boyayacağını" bile söylemekteydi.

Çarşamba günü öğleden sonra özel F1-75'in fotoğraflarını yayınlayan Ferrari, tüm dedikoduların aksine baskın kırmızıyı koruyor, ancak aracın birçok yerinde sarı renk kullanımı ve özel sürprizler var.

Ferrari F1-75 Italian GP livery 1 / 3 Fotoğraf: Ferrari Ferrari F1-75 Italian GP livery 2 / 3 Fotoğraf: Ferrari Ferrari F1-75 Italian GP livery 3 / 3 Fotoğraf: Ferrari

Sarı renk kullanımı çoğunlukla aracın arka tarafında yaygın. Arka kanadın yan kısımları tamamen sarıya boyanmış vaziyette, bunun yanı sıra arka kanatta da siyah zemin üzerinde sarı renkli bir "Ferrari" yazısı yer almakta -burada markanın klasik yazı tipi olan "F-Lunga" tercih edilmiş.

Sarıya boyandığını gördüğümüz bir diğer bölge ise motor kapağı. Mat bir sarı rengin üzerine kesikli siyah çizgiler yerleştirilmiş, boyanın bittiği yere de 75. yıl logosu yapıştırılmış.

Haloda da üç farklı sarı çizgi görüyoruz: sağ, sol ve alt taraftaki bağlantı yerlerinde yatay bir sarı çizgi mevcut.

Son olarak da ön burunda yer alan numaraların parlak sarıya boyandığını görüyoruz.

Aracın aksine, tulumlarda ise tamamen sarı renk kullanılmış durumda. Ferrari tulumların detaylı bir görüntüsünü henüz paylaşmadı, sadece Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın arkadan çekilmiş bir fotoğrafı mevcut.

Bu fotoğrafta tulumların Jordan dönemini andırdığını, sponsorlukların siyah renkte yer aldığını, ayrıca tulumun arkasında -araçta olduğu gibi- bir 75. yıl logosunun bulunduğunu görüyoruz.

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