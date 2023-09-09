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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Ferrari, Monza'daki başarısını Red Bull'a rağmen hafife almıyor

Ferrari, İtalya Grand Prix'sinde Red Bull'a karşı verdiği mücadelenin, rakibinin Monza'ya özgü bir kanat paketinden uzak durmasına rağmen kendileri için daha az başarılı olduğuna inanmıyor.

Jonathan Noble
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Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Ferrari de dahil olmak üzere bir dizi takım yüksek hızlı Monza pisti için özel aerodinamik tasarımlar getirmeyi tercih ederken, Red Bull daha sade bir yaklaşım benimsedi.

RB19 aracı aero verimliliği açısından zaten oldukça iyi olduğundan, biraz sürtünmeyi azaltmak için arka kanadın üst planyasını bir miktar kırpmayı tercih etti.

Max Verstappen, son hızını yükseltmek için harcadığı bu minimum çabaya rağmen yine de ilk çizgide kendisine yer buldu ve takım arkadaşı Sergio Perez'in önünde Red Bull 1-2'yi getirdi.

Yaklaşımdaki zıtlıklar Ferrari için kendi Monza performansını bir bağlama oturtmak açısından kayıp değildi, ancak sıralama turlarında ve yarışta cesur bir mücadele ortaya koyduğu için gurur duymak için her türlü nedene sahip olduğu açıktı.

Leclerc'in performans koçu Jock Clear, Red Bull'un uygun bir Monza paketi getirmemesine rağmen hâlâ bu kadar hızlı olmasından endişe duyup duymadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Herhangi bir endişe olduğunu sanmıyorum."

"Bence size karşı dürüst olmak gerekirse, Red Bull'un kıçına duman üflemek istemem ama bu kadar güçlü bir araba ve bu kadar güçlü bir pilotla [sıralamalarda] onun önünde olmak bizi çok mutlu etti. Bu gerçek bir başarı."

"Onlar zaten performans olarak üst seviyedeler, bu araba her yerde çalışıyor. Ve evet, buraya özel bir kanat paketi getirmemiş olabilirler, ancak her yarışta sundukları rekabeti çok takdir ediyoruz ve onların önünde olmak harika."

Carlos Sainz, Ferrari SF-23,Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Carlos Sainz, Ferrari SF-23,Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari pole pozisyonunu yarış zaferine dönüştürememiş olsa da, takım patronu Fred Vasseur Monza hafta sonunun genel olarak şu ana kadar sezonun en iyisi olduğuna inanıyor.

Vasseur, "En iyisiydi çünkü hafta sonu boyunca güçlü bir tempomuz vardı. Bakü'de birinci ve dördüncü olduğumuzu ve bu hafta sonu da birinci ve üçüncü olduğumuzu düşünürseniz, bu aynı zamanda en iyi sıralama turuydu."

"Red Bull ile ilk kez mücadele edebildik. Red Bull'un temposu bizden daha iyi olsa da yarışın büyük bir bölümünde yarışta kalmayı başardık, bu yüzden genel olarak en iyi hafta sonuydu."

"Carlos'tan [Sainz] da çok memnunum çünkü bence ileriye doğru bir adım attı. Sadece  sıralama ve yarışta değil, aynı zamanda hafta sonu hazırlığında da diyebilirim ve ilk antrenman turundan itibaren oradaydı. Sezonun geri kalanı için de iyi bir ders oldu." dedi.

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