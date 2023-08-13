Ferrari, Monza'da özel Le Mans renk düzeniyle yarışacak
Ferrari'nin Le Mans 24 Saat'te elde ettiği galibiyeti onurlandırmak isteyen Scuderia Ferrari, bu amaçla Monza'da özel bir renk düzeni kullanmaya hazırlanıyor.
Bu sezon 50 yıllık aranın ardından ilk kez WEC'in en üst klasmanında mücadele eden Ferrari, geri döner dönmez Le Mans 24 Saat galibiyetine ulaşmayı ve tarih yazmayı başardı.
Antonio Giovinazzi, James Calado ve Alessandro Pier Guidi üçlüsünün kontrolündeki #51 Ferrari, gece saatlerindeki ufak bir hataya rağmen damalı bayrağı ilk sırada gördü ve Ferrari'ye 1965'ten bu yana ilk genel klasman zaferini getirdi.
Zafer doğal olarak tüm Ferrari tarafından epey olumlu karşılandı, artık herkes Formula 1'de gelecek bir İtalya GP'si galibiyetini bekliyor.
Halen sezonun ilk zaferini arayan Ferrari'nin planı ise Le Mans 24 Saat renk düzenine sahip bir araçla piste çıkarak ikonik yarışta gelen galibiyeti onurlandırmak.
İtalyan basınının önde gelen muhabirlerinden Giuliano Duchessa, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Monza'da kullanılacak Ferrari SF-23, Le Mans 24 Saat yarışındaki zaferi onurlandıracak bir renk düzenine sahip olacak." ifadelerini kullanarak haberi duyurdu.
Ferrari geçen yıl da Monza'da özel sarı tulumlarla piste çıkmış, ayrıca arka kanatta sade sarı bir Ferrari yazısı tercih etmişti.
Arka kanattaki Ferrari yazısı bu yıl da kullanılmakta.
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