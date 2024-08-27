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Formula 1 Hollanda GP

Ferrari, Monza güncellemesini doğruladı

Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP'yle yeni güncellemeler getirecek.

Ezel Tan
Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Charles Leclerc, Ferrari SF-24

Fotoğraf: Erik Junius

Ferrari, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İtalya GP için yeni bir güncelleme paketi hazırladı ve kendi ülkesinde iyi bir sonuç alma niyetinde.

Hafta sonu öncesinde konuşan Frederic Vasseur, İtalya GP ile ilgili şunları söyledi: "Zandvoort'taki yarışın ardından Monza'ya iyi bir ruh hali içinde gidiyoruz."

"Burası pek çok açıdan benzersiz bir pist. Takvimde kalan tek süper hızlı pist."

"Üstelik bu yıl yeni asfalta ve yeni kerblere de alışmamız gerekecek."

"Bu yarışı Ferrari için özel kılan şey, hafta sonu boyunca bizi destekleyecek olan on binlerce tifosi'nin varlığı ve bizden harika sonuçlar beklemeleri olacak."

"Geçen yıl Ferrari ile katıldığım ilk İtalya Grand Prix'sini, Carlos'un Cumartesi günkü pole pozisyonundan sonraki sevincini ve podyumdaki taraftarların mutluluğunu asla unutmayacağım."

"Benim, pilotların ve Ferrari'deki herkesin amacı, tüm tifosiye yine neşelendirecek bir şeyler vermek olacak."

"Bu yarış için ciddi şekilde hazırlanıyoruz. SF-24 için performans açısından ilerlememizi sağlayacak bazı yeni parçalar getireceğiz."

"Tüm taraftarlarımızın desteğine güvenebileceğimizi biliyoruz. Bu yarışta tüm kalbimizi ve ruhumuzu ortaya koyacağız.”

 

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