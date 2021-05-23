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Formula 1 / Monako GP Haberler

Ferrari: “Monako’da pole pozisyonu, sıralama turlarına verilen ekstra önemin sonucu”

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Ferrari sportif direktörü Laurent Mekies, Charles Leclerc’in sürpriz pole pozisyonunun takımın sıralama turları için “inanılmaz hazırlığının” bir sonucu olduğunu söyledi.

Ferrari: “Monako’da pole pozisyonu, sıralama turlarına verilen ekstra önemin sonucu”

Leclerc, 18 aydan sonra ilk kez Ferrari’ye pole pozisyonunu getirdi. Monakolu pilot, sıralama turlarının üçüncü bölümde Red Bull’dan Max Verstappen’den 0.2 saniye daha hızlı bir tur atarak ilk sırayı alırken takım arkadaşı Carlos Sainz Jr, 4. sıraya yerleşti.

Fakat Ferrari bu tura sevinemeden, sıralamaların sonunda Leclerc duvara çarptı ve takım vites kusunun hasar alması konusunda oldukça endişeye kapıldı. Yine de bu pole pozisyonu, felaket gibi geçen 2020 sezonunun ardından, İtalyan marka için büyük bir dönüm noktası oldu.

The car of Charles Leclerc, Ferrari SF21, is craned away

The car of Charles Leclerc, Ferrari SF21, is craned away
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari, sezonun ilk yarısını McLaren’la orta grubun liderliğini almak için mücadele ederek geçirdi ve Mercedes ve Red Bull’un hızını yakalamakta zorlandı.

Fakat, Monako’da antrenmanların başından itibaren bu iki lider takımı yakalamayı başardılar ve her seansta en azından bir Ferrari ilk ikide finiş gördü.

Sıralamalardan sonra konuşan Mekies, “Önde mücadele etmek ve pole pozisyonu için savaşmak kesinlikle iyiydi.”

“Hem Carlos, hem Charles bütün hafta sonu boyunca araç piste çıktığı andan itibaren çok hızlılardı. Sıralama turları ve özellikle üçüncü bölüm başladığında da bu formu devam ettirmek gerçekten iyi hissettirdi. Aracı tekrar bu konuma getirebilmek bütün takımın çalışmasının karşılığı oldu.”

“Bu sadece bizim doğru yönde ilerlediğimiz gösteren bir adım. Bu önümüzdeki [yarışın] yükünü tabii ki de kaldırmıyor ama yine de iyi hissediyoruz.” dedi.

Bu performans Ferrari’nin,  Sebastian Vettel’in 2019 Singapur GP zaferinin ardından başlayan galibiyet hasretini sona erdirmesi için bir umut ışığı yaktı.

Monako’da geçiş yapmanın oldukça zor olduğundan dolayı Mekies, Charles’ın oldukça güçlü bir pozisyonda olduğunu kabul ederken bunun, takımın bütün konsantrasyonunu sıralama turlarına vermesi sayesinde olduğunu vurguladı.

Mekies,”Pole pozisyonundan başlayıp yarışı kazanamayacağını düşünen herhangi bir pilot olduğunu sanmıyorum." 

“Elbette bu, tamamen farklı bir oyun. Burada bariz nedenlerden dolayı, hazırlıklarımızın tamamen sıralama turları için yaptığımız ve en çok buna odaklandığımız bir sır değil."

“Ancak bunu oldukça yüksek bir seviyede yaptık ve perşembe günü, insanların tur zamanımızı sorguladıklarını gördünüz."

“Bunun en önemli sebebi sıralama turlarından en iyisini çıkarmaya odaklanmamız oldu."

"Tabii ki önden başlıyorsanız zafer için savaşmayı hedefleyeceksiniz. Aksini düşünmem yalan olurdu.” dedi.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Selin Elif Köse

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