Ferrari, Monako'da Leclerc ile eski/yeni parça kıyaslaması yapacak

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Monako'da Perşembe günü pit yoluna çıkan araçlara bakıldığında, Leclerc'e ait aracın tabanının Miami'de kullanılan tabana sahip olduğu görüldü. Eski tabanın arka tekerleğin ön tarafına gelen yan kısmında, McLaren tarzı sonradan ekleme şeklinde kanatçık bulunuyordu. Diğer taraftan tabanın uç tarafında, bargeboard'a benzeyen dikey kısım güncellemede uzatılmış ve yükseltilmişti. Şu anda Leclerc'in aracında bu bölüm daha ince ve kısa.

Ferrari F1-75, dettaglio tecnico del fondo vecchio sulla vettura di Leclerc Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin bu yaklaşımla Monako GP'deki ilk antrenmanda eski ve yeni parçalar arasında doğrudan bir kıyaslama yapmak istediği çok açık.

Takım, İspanya GP'de Charles Leclerc'le çok üstün bir şekilde zafere giderken MGU-H ve turbo sorunuyla yolda kalmıştı.

Ferrari F1-75, dettaglio della vecchia carrozzeria portata a Monaco Photo by: Giorgio Piola