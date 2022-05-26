Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Ferrari, Monako'da Leclerc ile eski/yeni parça kıyaslaması yapacak
Ferrari, Monako GP öncesinde Perşembe günkü çalışmalarında Charles Leclerc'in aracına İspanya GP öncesinde kullanılan eski tabanı taktı. Bu, takımın yarınki antrenmanlarda eski ve yeni parçalarla art arda kıyaslama yapacağını gösteriyor.
Monako'da Perşembe günü pit yoluna çıkan araçlara bakıldığında, Leclerc'e ait aracın tabanının Miami'de kullanılan tabana sahip olduğu görüldü. Eski tabanın arka tekerleğin ön tarafına gelen yan kısmında, McLaren tarzı sonradan ekleme şeklinde kanatçık bulunuyordu. Diğer taraftan tabanın uç tarafında, bargeboard'a benzeyen dikey kısım güncellemede uzatılmış ve yükseltilmişti. Şu anda Leclerc'in aracında bu bölüm daha ince ve kısa.
Ferrari F1-75, dettaglio tecnico del fondo vecchio sulla vettura di Leclerc
Photo by: Giorgio Piola
Ferrari'nin bu yaklaşımla Monako GP'deki ilk antrenmanda eski ve yeni parçalar arasında doğrudan bir kıyaslama yapmak istediği çok açık.
Takım, İspanya GP'de Charles Leclerc'le çok üstün bir şekilde zafere giderken MGU-H ve turbo sorunuyla yolda kalmıştı.
Ferrari F1-75, dettaglio della vecchia carrozzeria portata a Monaco
Photo by: Giorgio Piola
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