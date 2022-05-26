Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Konu

Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Başa Dön Fotoğraflar Çizimler
Önceki / Lauda Air Uçuş: 004 Sonraki / Leclerc: "Ferrari, Monako'nun sürprizlerine hazır olmalı"
Formula 1 / Monako GP Analiz

Ferrari, Monako'da Leclerc ile eski/yeni parça kıyaslaması yapacak

Ferrari, Monako GP öncesinde Perşembe günkü çalışmalarında Charles Leclerc'in aracına İspanya GP öncesinde kullanılan eski tabanı taktı. Bu, takımın yarınki antrenmanlarda eski ve yeni parçalarla art arda kıyaslama yapacağını gösteriyor.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Ferrari, Monako'da Leclerc ile eski/yeni parça kıyaslaması yapacak
Haberi dinle

Monako'da Perşembe günü pit yoluna çıkan araçlara bakıldığında, Leclerc'e ait aracın tabanının Miami'de kullanılan tabana sahip olduğu görüldü. Eski tabanın arka tekerleğin ön tarafına gelen yan kısmında, McLaren tarzı sonradan ekleme şeklinde kanatçık bulunuyordu. Diğer taraftan tabanın uç tarafında, bargeboard'a benzeyen dikey kısım güncellemede uzatılmış ve yükseltilmişti. Şu anda Leclerc'in aracında bu bölüm daha ince ve kısa.

Ferrari F1-75, dettaglio tecnico del fondo vecchio sulla vettura di Leclerc

Ferrari F1-75, dettaglio tecnico del fondo vecchio sulla vettura di Leclerc

Photo by: Giorgio Piola

Ferrari'nin bu yaklaşımla Monako GP'deki ilk antrenmanda eski ve yeni parçalar arasında doğrudan bir kıyaslama yapmak istediği çok açık.

Takım, İspanya GP'de Charles Leclerc'le çok üstün bir şekilde zafere giderken MGU-H ve turbo sorunuyla yolda kalmıştı.

Ferrari F1-75, dettaglio della vecchia carrozzeria portata a Monaco

Ferrari F1-75, dettaglio della vecchia carrozzeria portata a Monaco

Photo by: Giorgio Piola

paylaşım
yorumlar
Lauda Air Uçuş: 004
Önceki haber

Lauda Air Uçuş: 004
Sonraki haber

Leclerc: "Ferrari, Monako'nun sürprizlerine hazır olmalı"

Leclerc: "Ferrari, Monako'nun sürprizlerine hazır olmalı"
Yorumları görüntüle
Franco Nugnes Daha fazlası
Franco Nugnes
Red Bull, düzlüklerde artık sadece 3 km/saat kadar daha hızlı İspanya GP
Formula 1

Red Bull, düzlüklerde artık sadece 3 km/saat kadar daha hızlı

Ferrari, Sainz'ın şasisini yakıt sistemindeki sorun nedeniyle değiştirmiş İspanya GP
Formula 1

Ferrari, Sainz'ın şasisini yakıt sistemindeki sorun nedeniyle değiştirmiş

Mercedes'in yeni tabanı ve "kar küreyici" kanadı İspanya GP
Formula 1

Mercedes'in yeni tabanı ve "kar küreyici" kanadı

Charles Leclerc Daha fazlası
Charles Leclerc
Leclerc, Red Bull ile savaşta Ferrari'nin takım emirlerine güvenmeyi istemiyor
Formula 1

Leclerc, Red Bull ile savaşta Ferrari'nin takım emirlerine güvenmeyi istemiyor

Montoya: "Monako GP için paramı Verstappen'e yatırırım" Monako GP
Formula 1

Montoya: "Monako GP için paramı Verstappen'e yatırırım"

Ferrari pilotları, Disney-Pixar'ın yeni filmi Lightyear'da bir karakteri seslendirdiler
Formula 1

Ferrari pilotları, Disney-Pixar'ın yeni filmi Lightyear'da bir karakteri seslendirdiler

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Sainz: "Aracı anlamaya çalıştığım bir süreçten geçiyorum" İspanya GP
Formula 1

Sainz: "Aracı anlamaya çalıştığım bir süreçten geçiyorum"

Ferrari: "Leclerc sorun yaşamadan önce hiçbir uyarı yoktu" İspanya GP
Formula 1

Ferrari: "Leclerc sorun yaşamadan önce hiçbir uyarı yoktu"

Red Bull ve Ferrari savaşının merkezinde yer alan arka kanat tasarımları
Formula 1

Red Bull ve Ferrari savaşının merkezinde yer alan arka kanat tasarımları

Son Haberler

Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Cumadan cumartesiye geçişte sıradan adımlarımızı atmamız gerek"

Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı
Formula 1 Formula 1

Tsunoda, Monako'daki kınamanın ardından grid cezası almaya yaklaştı

Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, ikinci antrenmanda "ayarlarda fazla ileri gittiği" için kaza yapmış

Hamilton: "Bu zamana kadar sürdüğüm en tümsekli pist"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Bu zamana kadar sürdüğüm en tümsekli pist"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.