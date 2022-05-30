Ferrari, Monako GP'deki strateji hataları için "net bir açıklama" istiyor

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Maranello merkezli takım, yaptıkları hatalar nedeniyle Charles Leclerc'in yarışına mâl olmadan ve galibiyeti kaybetmeden önce Monte Carlo'da 1-2 yapıyordu.

Red Bull, kuruyan pistte Sergio Perez'i geçiş lastiklerine geçiren ilk takım olurken Ferrari, Leclerc'in pit zamanlamasını ve seçimlerini yanlış yaptı.

Leclerc pite çok geç geldi ve Perez'in öne geçmesine olanak sağladı fakat doğruca kuru zemin lastiklerine geçmek için beklemek daha iyi olurdu.

Daha sonra Leclerc, takım arkadaşı Carlos Sainz ile aynı turda yanlış zamanlanmış bir pit stop yapmasıyla daha fazla fazla zaman kaybetti ve Max Verstappen'in arkasına düştü.

Leclerc yarıştan sonra Ferrari'nin çok fazla hata yaptığını ve şampiyonluk mücadelesinde bunu yapma lüksleri olmadığını söyledi.

Takım patronu Mattia Binotto, Ferrari'nin önemli hatalar yaptığını ama artık bu karar alım sürecine katkı sağlayan faktörleri anlayacaklarını söyledi.

Binotto, "Yarışı lider götürürken kendimizi bu pozisyonda bulduysak bir yanlış yapmış olabileceğimizi kabul etmeliyiz."

"Yani kararlarımızda ve seçimlerimizde kesinlikle hatalar yaptık."

"Bizim bu hataları yapmamıza sebep olan süreç nedir? Bence ilk hatamız, geçiş lastiklerinin temposunu ve diğer araçlarla aramızdaki farkı hafife almamız oldu." dedi.

Binotto daha sonra şunları ekledi: "Bence biz de hata yaptık çünkü Leclerc'i en az bir tur daha erken çağırmalıydık. Eğer bunu yapmıyorsak dışarıda kalmalı ve ıslak zemin lastiklerinde pozisyonumuzu korumalıydık. Daha sonra doğruca kuru zemin lastiklerine geçebilirdik."

"Bence hata yaptığımız açık. Bizi bu hale getiren süreç neydi? Buna bakmak ve net bir açıklamaya sahip olmak biraz daha zaman alacak."

Binotto, takımın sonucunun diğer araçların araya girmesi yüzünden etkilendiğini söyledi.

Islak zemin lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçerek doğru stratejiyi uygulayan Sainz, pitten çıkış turunda Nicholas Latifi'nin arkasına takıldı ve bu, Perez'in farkı açmasına olanak sağladı.

Perez ise geçiş lastiklerine geçtiğinde Lando Norris'in önünde pite gelmesiyle arkada kalmamış oldu.

Ferrari'nin şanssızlık yüzünden zarar görüp görmediği sorulan Binotto, "Hayır, şanssız olduğumuzu düşünmüyoruz. Bu şanslı veya şanssız olmakla alakalı değil. Bence kararlarımızda hata yaptık."

"Monako'da yarışı lider götürüyorken pozisyonu korumalısın, eğer lider değilsen en azından ikinci olmalısın. Dördüncü sırada bitirmek bir şeyi yanlış yaptığımızı gösteriyor. Bunun şanslı veya şanssız olmakla alakalı olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Leclerc, Ferrari'nin hatalarından mutlu olmadığını açıkça belirtti ve neden böyle olduğunu anlamak için detaylıca konuşmaları gerektiğini söyledi.

Leclerc, "Bence cevapları biraz daha geç alacağız."

"Bu karmaşık bir durumdu."

"Önümüzdeki günlerde takım olarak bu durumu anlamak için görüşmeler yapacağız. Yani şuan için biraz daha tartışmalı ve detaylara inmeliyiz." dedi.