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Formula 1 Haberler

Ferrari, Mission Winnow logosuyla ilgili sorunlara rağmen Philip Morris'le yeni anlaşma için görüşüyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari Formula 1 patronu Mattia Binotto, Avrupa'da gerçekleştirilen yarışlarda Mission Winnow logolarının araç üzerinden kaldırılmasına rağmen, Philip Morris International ile yeni bir sponsorluk anlaşması konusundaki görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Ferrari, Mission Winnow logosuyla ilgili sorunlara rağmen Philip Morris'le yeni anlaşma için görüşüyor

PMI, 1997 yılından tütün sponsorluğunun yasaklandığı 2000'lerin sonuna kadar Marlboro markası aracılığıyla Ferrari'nin ana sponsoru olmuştu.

Şirket, 2018 yılının sonlarında tütünsüz bir gelecek için Mission Winnow girişimini başlattı ve bunun üzerine Ferrari, 2019 yılıyla beraber araçlarında Mission Winnow logolarını taşımaya başladı.

Bu logolar, o günden bu yana PMI'nın bu girişimi hakkında tartışmalar yaşanmaması ve ülkelerin yasal kurallarının çiğnenmemesi amacıyla bazı yarışlarda kullanılırken, bazı yarışlarda kullanılmıyor.

Bu logolar kısaltılan 2020 sezonu boyunca hiç kullanılmadı fakat 2021 Ferrari SF21 aracıyla beraber geri döndü. Hatta motor kapağında canlı bir yeşil renge de sahipti ki başlangıçta taraftarlar tarafından eleştiri de aldı.

Geçe hafta sonu Fransa GP'den önce Mission Winnow logolarının Avrupa'da yapılacak hiçbir yarışta yer almayacağı veya Temmuz ayındaki Britanya GP hafta sonunda araç üzerinde bulunmayacağı duyuruldu.

Ferrari SF21 rear wing

Ferrari SF21 rear wing

Ancak Ferrari takım patronu Binotto, bunun PMI ile ilişkinin sona erdiğinin bir işareti olmadığını ve ikisinin arasında herhangi bir bağ olmadığını belirtti.

Binotto, "Geçen yıla veya önceki yıllara bakarsanız, araca bu logoları koymak zorunda olmadığımız yarışlar vardı."

"Bu, çeşitli ülkelerin düzenlemelerine bağlıydı. Geçmişte yaptığımız ve bugün yapmaya devam ettiğimiz üzere buna saygı duymaya çalışıyoruz." dedi.

Ferrari'nin PMI ile olan mevcut sponsorluk anlaşması bu yılın sonunda bitecek. Fakat Binotto, yeni sözleşme görüşmelerinin halihazırda devam ettiğini söyledi.

Binotto, "Haklısınız, sözleşme yıl sonunda bitiyor."

"Ancak uzun yıllardır bizim için çok güçlü ve yakın bir partner olan PMI ile halihazırda devam eden görüşmelerimiz var ve ilişkiler çok iyi ilerliyor."

"Nasıl sonuçlanacağını sanırım önümüzdeki aylarda göreceğiz." dedi.

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