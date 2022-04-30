Ferrari: "Mission Winnow ile sponsorluk anlaşmasının devam etmesi önemli"

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Ferrari'nin, tütün devi Philip Morris ile 1980'lere dayanan bir ilişkisi var ve PMI markası Marlboro, 1997'den 2008'in başına kadar takımın isim sponsoruydu.

Tütün tanıtımına getirilen engel, Marlboro markasının araçtan kaldırılmasına yol açtı fakat PMI, isim sponsorluğunu 2018 yılında tütünsüz bir gelecek için başlattıkları Mission Winnow girişimi ile yeniledi.

Mission Winnow, 2022 sezonu öncesinde hem Ferrari'nin Formula 1'deki resmi isminden, hem de aracın sponsorluğundan çıkartıldı. Aynı zamanda bu yılın başlarında anlaşmanın sona ermesiyle birlikte, takımın sponsor listesinde de yer almadı.

Fakat Avustralya Grand Prix'si öncesinde, Mission Winnow'un yeniden Ferrari'nin ortağı olacağı açıklandı.

PMI ile yeni anlaşmaları hakkında Motorsport.com'a konuşan Ferrari takım patronu Binotto, anlaşmanın doğası değişse de, uzun vadeli ilişkilerini korumanın önemli olduğunu söyledi.

Binotto, "Philip Morris'le uzun süredir ortaklığımız var ve bundan gurur duyuyoruz. Hâlâ devam ettiği için de çok mutluyuz."

"İki tarafın da niyeti buydu çünkü bunca yılın ardından birlikte kalmak önemliydi."

"Evet, çok fazla detay vermeden, ortaklık kurma şeklimizin biraz değiştiğini söyleyebilirim."

"Fakat sonuçta, devam ettiğinden emin olmak daha önemli." dedi.

İsim sponsorluğu kapsamında, Mission Winnow'un yeşil logosu geçtiğimiz yıl belirli etkinliklerde Ferrari'nin motor kapağında yer almıştı ama Avrupa Birliği'ndeki tüm yarışlarda markanın adı kaldırıldı.

Ferrari, 2022 sezonu öncesinde, İspanyol bankası Santander'in, Shell, blok zinciri ağı Velas ve teknoloji markası Snapdragon ile birlikte ortak olarak geri döndüğünü açıkladı.

Gelecek hafta gerçekleşecek Miami Grand Prix'sinin, tüm F1 takımları için ticari açıdan önemli bir yarış olması ve serinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki popülerliğini artırması bekleniyor.

Binotto, "Miami'de çok fazla ilgi var. Bence Amerikan marketi Ferrari için de önemli bir yer."

"Fakat aynı zamanda, sponsorlarımız için de şu anda F1 gerçekten iyi gidiyor. Hepimiz çok mutluyuz. Bence keyifli bir hafta sonu ve etkinlik olacak." dedi.