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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Ferrari, Mission Winnow ile devam edeceğini doğruladı

RacingNews365'in haberine göre Ferrari, başlangıçta yollarını ayırmalarına rağmen, Mission Winnow'un ortaklığının devam edeceğini doğruladı.

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Ferrari, Mission Winnow ile devam edeceğini doğruladı
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Mission Winnow markası, takım bazı etkinliklerde markanın adı olmadan yarışmak zorunda kalsa da, 2018-2021 yılları arasında araçta düzenli olarak görüldü.

Takım, her ne kadar yeni sezon öncesinde markayı kaldırsa da, ana sigara firması Phillip Morris International (PMI) ile olan görüşmelerini sürdürdü.

RacingNews36.com, 2 Nisan'da Mission Winnow logosunun Ferrari'nin internet sitesinde yeniden yer aldığını gördü ve ortaklığa devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları öne sürüldü.

Takım şimdi RacingNews365'e Mission Winnow'un Ferrari ailesinin bir parçası olarak kalacağını doğruladı.  

Ferrari, 2019'da ülkenin sıkı tütün reklamı yasaları nedeniyle Mission Winnow markasını kaldırmak zorunda kaldığı Avustralya Grand Prix'sinden önce açıklama yaptı.

PMI'ın sahibi olduğu Mission Winnow, kendisini "konuşmaları yeniden çerçevelemeye, açık görüşmeler oluşturmaya, insanları bağlamaya ve yenilikçi fikirleri desteklemeye odaklanmış bir değişim laboratuvarı" olarak değerlendiriyor.

Fakat şirket, tütün reklamının gizli bir formu olmakla suçlanıyor.

PMI'ın Ferrari ile olan ilişkisi, Marlboro'nun 1990'ların sonunda takıma isim sponsoru olmasıyla birlikte 1973'e kadar uzanıyor.

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