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Formula 1 Belçika GP

Ferrari'de Mike Elliott iddiaları artıyor

Ferrari, eski Mercedes teknik şefi Mike Elliott ile anlaşmayı değerlendiriyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Mike Elliott, Mercedes

Mike Elliott, Mercedes

Fotoğraf: Mercedes AMG

Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılacağını açıklamasının ardından Ferrari, ünlü tasarımcı ile anlaşmaya oldukça yakın görünüyordu.

Ancak çeşitli sorunlar nedeniyle bu görüşmeler kesintiye uğrattı ve anlaşma tamamlanamadı.

Diğer taraftan Autosprint'in iddiasına göre Aston Martin, Newey'e 100 milyon dolarlık bir teklif yaptı ve anlaşmanın Eylül ayında duyurulması bekleniyor.

Bu durumun ardından Ferrari'nin eski Mercedes teknik şefi Mike Elliott ile ilgilendiği belirtiliyor.

Formula 1'de 23 yıllık bir deneyime sahip olan Mike Elliott, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Mercedes'ten ayrılmış ve spora bir süreliğine ara verdiğini belirtmişti.

Ferrari'den Enrico Cardile’nin Aston Martin’e katılacağının açıklanmasının ardından, Ferrari’nin "Mister X" olarak tanımlanan ve İtalyan olmayan bir kişiyi düşündüğü belirtiliyor.

Mike Elliott, Technology Director, Mercedes-AMG, in a Press Conference

Mike Elliott, Technology Director, Mercedes-AMG, in a Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Kaynaklara göre Cardile’nin yerini alacak olan bu yeni isim Mike Elliott olabilir.

Ayrıca Lewis Hamilton ve Mercedes mühendisi Loic Serra'nın gelecek sezon Ferrari'ye katılması, Mike Elliott’ın da İtalyan ekibe katılma olasılığını güçlendiriyor.

Elliott’ın şu anda zorunlu izinde olduğu ve yeni bir takımla gelecek yılın başında çalışmaya başlayabileceği belirtiliyor.

Ferrari takım patronu Fred Vasseur ise, Cardile’nin yerine kimin geçeceği konusunda net bir ipucu vermedi.

Belçika Grand Prix'sinin ardından medyaya açıklamalarda bulunan Vasseur, "Pozisyonu yaz tatilinde dolduracağım, en uygun zamanı o, yaz arasından hemen sonra yeni organizasyonu duyuracağız" dedi.

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