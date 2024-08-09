Ferrari'de Mike Elliott iddiaları artıyor
Ferrari, eski Mercedes teknik şefi Mike Elliott ile anlaşmayı değerlendiriyor.
Mike Elliott, Mercedes
Fotoğraf: Mercedes AMG
Adrian Newey'nin Red Bull'dan ayrılacağını açıklamasının ardından Ferrari, ünlü tasarımcı ile anlaşmaya oldukça yakın görünüyordu.
Ancak çeşitli sorunlar nedeniyle bu görüşmeler kesintiye uğrattı ve anlaşma tamamlanamadı.
Diğer taraftan Autosprint'in iddiasına göre Aston Martin, Newey'e 100 milyon dolarlık bir teklif yaptı ve anlaşmanın Eylül ayında duyurulması bekleniyor.
Bu durumun ardından Ferrari'nin eski Mercedes teknik şefi Mike Elliott ile ilgilendiği belirtiliyor.
Formula 1'de 23 yıllık bir deneyime sahip olan Mike Elliott, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Mercedes'ten ayrılmış ve spora bir süreliğine ara verdiğini belirtmişti.
Ferrari'den Enrico Cardile’nin Aston Martin’e katılacağının açıklanmasının ardından, Ferrari’nin "Mister X" olarak tanımlanan ve İtalyan olmayan bir kişiyi düşündüğü belirtiliyor.
Mike Elliott, Technology Director, Mercedes-AMG, in a Press Conference
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Kaynaklara göre Cardile’nin yerini alacak olan bu yeni isim Mike Elliott olabilir.
Ayrıca Lewis Hamilton ve Mercedes mühendisi Loic Serra'nın gelecek sezon Ferrari'ye katılması, Mike Elliott’ın da İtalyan ekibe katılma olasılığını güçlendiriyor.
Elliott’ın şu anda zorunlu izinde olduğu ve yeni bir takımla gelecek yılın başında çalışmaya başlayabileceği belirtiliyor.
Ferrari takım patronu Fred Vasseur ise, Cardile’nin yerine kimin geçeceği konusunda net bir ipucu vermedi.
Belçika Grand Prix'sinin ardından medyaya açıklamalarda bulunan Vasseur, "Pozisyonu yaz tatilinde dolduracağım, en uygun zamanı o, yaz arasından hemen sonra yeni organizasyonu duyuracağız" dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Toprak: "İki seansta da aynı sorunu yaşadık"
Bottas: "Binotto'nun Audi'ye katılması bana yeni bir şans verebilir"
MotoGP sürücüleri yeni hakem Crafar'dan daha adil kararlar bekliyor
WSBK Portimao 2. antrenman seansı: Petrucci lider, Toprak sorun yaşadı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar