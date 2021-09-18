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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, takımda geçireceği ikinci sezonun ne kadar iyi olduğuna izin vereceğine inandığı için, Mick Schumacher'in gelecek yıl da Haas'ta kalmasını istiyor.

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

Haas, geçen yılın sonunda Mick Schumacher ve Nikita Mazepin ile kontrat imzalarken, bu anlaşmaların birkaç yılı kapsadığını açıklamıştı.

Fakat  Haas bu yıl o kadar kötü bir performans sergiledi ki, Mick'in sezon sonunda Alfa Romeo'ya gidebileceği yönünde söylentiler çıktı.

Hatta son haftalarda Mick ve Haas patronu Gunther Steiner'ın arasının iyi olmadığı yorumları yapılıyor.

Bununla beraber Ferrari patronu Mattia Binotto, Mick Schumacher'i Haas'ta tutmak istediklerini dile getirdi.

Binotto şöyle konuştu: "Haas'taki ikinci yılı muhtemelen onun için harika geçecek çünkü Formula 1'de ne kadar iyi olduğunu gösterme fırsatına sahip olacak."

"Mick'in iyi bir pilot olduğunu biliyoruz ve şimdiye kadar başarılı bir iç çıkardı. Bu yüzden çok mutluyuz."

"Onun Ferrari'ye ne zaman hazır olduğuna karar vermeden önce, bu yılı baskısız şekilde bitirmesi gerekiyor."

"Ona baskı yapmamalıyız, bence bu, yanlış olur. Fakat onu yakından takip ediyoruz ve öğrenme sürecine devam etmesi gerekiyor."

Haas takım patronu Gunther Steiner da mevcut sürücü kadrosuyla devam edeceklerini ima etti.

Steiner, "Şu anda mevcut sürücü kadromuzla devam edecek gibi görünüyoruz. Açıkçası resmi onaylar, uygun vakitte gelecek ve umarım çok da uzak bir noktada olmayacak." dedi.

Mick Schumacher, Haas F1

Mick Schumacher, Haas F1

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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