Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
38 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
52 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
101 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!
Ekleyen:
, Editör
17 Ağu 2020 18:13

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, genç sürücüleri Mick Schumacher'in Formula 2'deki performansından memnun olduklarını söyledi.

Mick Schumacher, bu yıl Formula 2'deki ikinci yılını geçiriyor ve şimdiye kadar katıldığı 12 yarışta dört podyum almayı başardı.

Şu anda şampiyonayı 79 puanla beşinci sırada götürüyor.

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alan Alman pilot, geçen yıla kıyasla gözle görülür bir performans artışına sahip ve eğer bu performansını sürdürebilirse gelecek yıl Alfa Romeo ile F1'e adım atabilir.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen'in emekli olabileceği yönünde iddialar var ve Schumacher, koltuk için biçilmiş kaftan olabilir.

Bild am Sonntag'a konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, genç Schumacher'in performansından memnun olduklarını ve daha küçük bir takımla kendisini F1'e taşımayı planladıklarını söyledi.

Binotto, "Bu sezon Formula 2'de çok iyi bir iş yapıyor. Bu yılki görevi gelişmek ve ilerleme kaydetmekti. O da bunu tam olarak yapıyor."

"Yakında onunla oturacağız ve gelecek yıl ne yapmak istediğimizi tartışacağız."

"Bence Mick için bir sonraki mantıklı adım, her şeyi öğrenip yavaş şekilde ilerleyebileceği küçük bir Formula 1 takımıyla yarışmak olacak." dedi.

Mick için alternatif koltuklardan bir tanesi de Haas olabilir.

 
Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış

Önceki haber

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Prost: "Hamilton'ı yenebilecek bir sürücü göremiyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Prost: "Hamilton'ı yenebilecek bir sürücü göremiyorum"

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

Binotto: "Bugün dördüncü olabilirdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto: "Bugün dördüncü olabilirdik"

Leclerc: "Motor tekrar çalışmaz diye kemerimi çözdüm"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Motor tekrar çalışmaz diye kemerimi çözdüm"

Leclerc: "Aracın genel hızını arttırmalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Aracın genel hızını arttırmalıyız"

Hamilton, Schumacher'in "en çok podyum" rekorunu kırdığı için onurlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Schumacher'in "en çok podyum" rekorunu kırdığı için onurlu

İspanya GP'de günün pilotu Vettel oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İspanya GP'de günün pilotu Vettel oldu!

Son Haberler

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış

İspanya GP: Pilot performans puanları
F1 Formula 1 / En iyiler listesi
3s

İspanya GP: Pilot performans puanları

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"
F1 Formula 1 / Son dakika
3s

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

1s
2
Formula 1

Prost: "Hamilton'ı yenebilecek bir sürücü göremiyorum"

3
Formula 1

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

3s
4
Formula 1

Binotto: "Bugün dördüncü olabilirdik"

5
Formula 1

Leclerc: "Motor tekrar çalışmaz diye kemerimi çözdüm"

Son Videolar

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Son Haberler

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!
F1

Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış
F1

Perez ve Kvyat'a verilen cezalar, yeni kısıtlamanın bir parçasıymış

İspanya GP: Pilot performans puanları
F1

İspanya GP: Pilot performans puanları

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"
F1

Horner: "Verstappen ile Hamilton arasında çok küçük fark var"

Perez ve Kvyat, FIA'nın yeni yaklaşımı sonucu ceza almış
F1

Perez ve Kvyat, FIA'nın yeni yaklaşımı sonucu ceza almış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.