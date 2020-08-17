Ferrari, Mick Schumacher'i "daha küçük bir takımla" F1'de yarıştırmayı planlıyor!

Mick Schumacher, bu yıl Formula 2'deki ikinci yılını geçiriyor ve şimdiye kadar katıldığı 12 yarışta dört podyum almayı başardı.

Şu anda şampiyonayı 79 puanla beşinci sırada götürüyor.

Ferrari'nin genç sürücü programında yer alan Alman pilot, geçen yıla kıyasla gözle görülür bir performans artışına sahip ve eğer bu performansını sürdürebilirse gelecek yıl Alfa Romeo ile F1'e adım atabilir.

Alfa Romeo'da Kimi Raikkonen'in emekli olabileceği yönünde iddialar var ve Schumacher, koltuk için biçilmiş kaftan olabilir.

Bild am Sonntag'a konuşan Ferrari takım patronu Mattia Binotto, genç Schumacher'in performansından memnun olduklarını ve daha küçük bir takımla kendisini F1'e taşımayı planladıklarını söyledi.

Binotto, "Bu sezon Formula 2'de çok iyi bir iş yapıyor. Bu yılki görevi gelişmek ve ilerleme kaydetmekti. O da bunu tam olarak yapıyor."

"Yakında onunla oturacağız ve gelecek yıl ne yapmak istediğimizi tartışacağız."

"Bence Mick için bir sonraki mantıklı adım, her şeyi öğrenip yavaş şekilde ilerleyebileceği küçük bir Formula 1 takımıyla yarışmak olacak." dedi.

Mick için alternatif koltuklardan bir tanesi de Haas olabilir.