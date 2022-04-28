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Formula 1 / Miami GP Son dakika

Ferrari, Miami'ye yeni arka kanat ve ERS güncellemesi getirecek

Ferrari, Miami'de Imola'daki hayal kırıklığını unutturmayı planlıyor. Florida'daki hızlı pistte sürtünmeyi azaltacak yeni bir arka kanat kullanacak olan Ferrari, güç ünitesi tarafında da yeni hibrit sisteme geçecek.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
Ferrari, Miami'ye yeni arka kanat ve ERS güncellemesi getirecek
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Red Bull, Emilia Romagna Grand Prix'sindeki duble ile RB18'de ileri doğru bir adım attığını gösterdi. Ferrari ise güncelleme savaşına geri dönmesi gerektiğini fark etti. 

Scuderia'nın mühendisleri, sezonun ilk 4 yarışında F1-75'i anlamaya odaklandılar. Red Bull ise RB18'e sürekli olarak güncellemeler getirdi ve bu güncellemeler, Adrian Newey'nin arabasını daha verimli ve dayanıklı bir makineye dönüştürdü.  

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Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari'li mühendisler, sezonun ilk yarışlarında daha hazır ve hızlı bir araçla sezona başlamanın avantajına sahiptiler ancak bu avantaj, Imola'da azaldı ve Gestione Sportiva'dakiler reaksiyon vermenin zamanının geldiğinin farkındalar. 

Takım patronu Mattia Binotto, Imola'daki yarışın hemen ardından Miami yarışı hakkında konuştu. Binotto, uzun düzlüklerin bulunduğu Miami Pisti'ne daha küçük bir arka kanatla geleceklerini söyledi. 

Ferrari, Imola'da kanatların açıların fazla yükseltti ve bu yüzden de düzlüklerde sürüklenme yaşayarak Red Bull'a zaman kaybetti. 

Miami'deki yeni pistte azami düzlük hızı önemli olacak. Bu faktör, takımları sürüklenmeyi azaltacak düşük yere basma gücü ayarlarıyla yarışmaya zorlayacak.

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Binotto, Miami GP'ye getirecekleri paket hakkında şunları söyledi: "Miami, şu ana kadar yarıştıklarımıza kıyasla daha hızlı bir pist. Bu tarz aerodinamik verimlilik gerektiren pistler için tasarladığımız arka kanadı Miami'ye getireceğiz. Red Bull'un orta/düşük yere basma gücü paketinin iyi çalıştığını biliyoruz, yani onlar rekabetçi olacaklar. Mücadele etmenin güzel olacağı bir pistte savaşacağız." 

Dettaglio dell'ala posteriore Ferrari F1-75: a Miami ce ne sarà una versione più scarica

Dettaglio dell'ala posteriore Ferrari F1-75: a Miami ce ne sarà una versione più scarica

Photo by: Giorgio Piola

Fakat son günlerde gelen en önemli bilgi şu: 2022 güç ünitesi 066/7, fabrikadaki maksimum dayanıklılık testlerini tamamladı. Motor, 7. uzun sürüş simülasyonunu da büyük bir sorun yaşanmadan bitirdi.

Dayanıklılık testlerinin sona ermesi, Miami'de Wolf Zimmermann'ın tasarladığı motorun tam gücünü görebileceğimiz anlamına geliyor. Buna ek olarak, yeni hibrit sistem de Miami'ye getirilecek. MGU-K, Batarya ve Kontrol Ünitesi'nde iyileştirmeler yapıldı ve yeni hibrit sistem ilk kez Miami'de kullanılacak. Enrico Gualtieri ve ekibi, motor alanındaki üstünlüğü Miami'de pekiştirmeyi hedefliyorlar. 

Miami'den sonraki yarış olan İspanya Grand Prix'sinde ise yeni aerodinamik paket gelecek. Bu paket, dalgalanma sorununu azaltmak için tasarlandı. Dalgalanma, mühendislerin sürüş yüksekliğini artırmasına neden oluyor. Sürüş yüksekliğinin artması ile araç yerden uzaklaşıyor. Bu da üretilen yere basma gücünün ve performansın azalması demek. 

Imola'daki kötü yarışın ardından, Maranello'daki herkes 2022'ye yeniden pozitif bir şekilde dönmeyi ve Imola'yı bir an önce unutmayı istiyor. 

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