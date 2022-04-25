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Ferrari, Miami'ye büyük bir güncelleme getirmeyecek

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Miami'de büyük bir güncellemeye sahip olmayacaklarını fakat araçta bazı parçaların değişeceğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ferrari, Miami'ye büyük bir güncelleme getirmeyecek
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Ferrari, sezonun dördüncü yarışı geride kalmasına rağmen hâlâ Bahreyn testlerinde kullandığı araçla yarışıyor ve araç üzerinde çok az değişiklik yaptılar.

İtalyan ekibin hazırladığı büyük güncelleme paketini Miami ya da Barselona'ya getirileceği konuşuluyordu. Fakat Ferrari patronu Mattia Binotto, Miami için birkaç yeni parçaya sahip olsalar da büyük bir güncelleme paketi olmayacağını söyledi.

Binotto, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Hayır, Miami'de önemli bir güncelleme yapmayacağız. Fakat yine de araçta birkaç yeni parçamız olacak."

"Bu şekilde düşünüyoruz çünkü öncelikle Miami şimdiye kadar sahip olduklarımıza kıyasla yüksek hızlı bir pist olacak. Yani yere basma gücü anlamında, elimizdekiyle kıyaslandığında zaten farklı şeyler kullanacağız."

"En azından Miami'ye getireceğimiz yere basma gücü paketinin verimli olacağına dair inancımız var."

"Fakat Red Bull'un iyi bir orta/düşük yere basma gücü paket olduğunu ve rekabetçi olacağını da biliyoruz."

"Yine de tamamen yeni bir pistte yeni bir mücadele olacak. İlginç ve heyecanlı olacağına eminim."

"Aracımızı bu yere basma gücü seviyesine göre ayarlamaya çalışacağız, aynı zamanda sizin de göreceğiniz üzere oldukça belirgin olan dalgalanma problemleri üzerinde de çalışıyoruz."

"Kesinlikle Red Bull'dan daha fazla dalgalanma yaşıyoruz ve burada da potansiyel olarak bazı iyi performanslar var. Bunu elde etmeye çalışmamız gerekiyor. Miami için önemli olan bu.

"Önemli güncellemelerin ise yakında geleceğini söyleyebilirim."

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, in the gravel after contact with Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, in the gravel after contact with Daniel Ricciardo, McLaren MCL36

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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