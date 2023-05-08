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Ferrari, Miami'de en hızlı pit stopa imza attı

Miami'de gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopuna Ferrari imza attı.

Ekleyen:
Charles Leclerc, Ferrari SF-23, makes a pit stop

Miami'de yarışın en hızlı pit stopu, 18. turda Carlos Sainz'in lastiklerini 2.21 saniyede değiştiren  Ferrari mekanikerleri tarafından yapıldı.

Takımlar yarış boyunca toplamda 20 pit stop yaptı. En uzunu, Logan Sargeant'ın ikinci turdaki 28.71 saniyelik pit stopuydu.

Miami'deki pit stoplar:
Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Ferrari C. Sainz 2.21 18 25
2. Red Bull S. Perez 2.27 20 18
3. McLaren O. Piastri 2.31 05 15
4. Mercedes L. Hamilton 2.52 37 12
5. Alpine P. Gasly 2,57 15 10
6. Ferrari C. Leclerc 2.61 17 8
7. Alpine E. Ocon 2.62 39 6
8. Williams A. Albon 2,64 22 4
9. Mercedes G. Russell 2.71 17 2
10. Aston Martin F. Alonso 2,78 24 1
11. Haas K. Magnussen 2,79 14  
12. Alfa Romeo V. Bottas 2,89 15  
13. Haas N. Hülkenberg 2,99 33  
14. Alfa Romeo G. Zhou 3.02 31  
15. Aston Martin L. Stroll 3.04 42  
16. Red Bull M. Verstappen 3.13 45  
17. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.32 36  
18. AlphaTauri N. de Vries 3,57 15  
19. McLaren L. Norris 4.35 04  
20. Williams L. Sargeant 28.71 02  

 

İlk 5  yarışın ardından pit stop şampiyonasında Ferrari, 136 puanla ilk sırada bulunuyor.

Red Bull 117 puanla ikinci, Alpine ise 76 puanla üçüncü sırada.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Ferrari 136
2. Red Bull 117
3. Alpine 76
4. Mercedes 56
5. Mclaren 36
6. AlphaTauri 34
7. Williams 18
8. Alfa Romeo 16
9. Aston Martin 12
10. Haas 4

 

Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.

En hızlı 10 pit stop:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Ferrari C. Leclerc Suudi Arabistan 2.10
2. Red Bull S. Perez Avustralya 2.11
3. Ferrari C. Sainz Miami 2.21
4. Ferrari C. Leclerc Bahreyn 2.22
5. Red Bull M. Verstappen Bahreyn 2.25
6. Red Bull S. Perez Miami 2.27
7. Red Bull S. Perez Azerbaycan 2.30
8. Ferrari C. Sainz Bahreyn 2.31
9. McLaren O. Piastri Miami 2.31
10. Mclaren L. Norris Azerbaycan 2.35
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