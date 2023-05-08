Ferrari, Miami'de en hızlı pit stopa imza attı
Miami'de gerçekleştirilen yarışın en hızlı pit stopuna Ferrari imza attı.
Miami'de yarışın en hızlı pit stopu, 18. turda Carlos Sainz'in lastiklerini 2.21 saniyede değiştiren Ferrari mekanikerleri tarafından yapıldı.
Takımlar yarış boyunca toplamda 20 pit stop yaptı. En uzunu, Logan Sargeant'ın ikinci turdaki 28.71 saniyelik pit stopuydu.
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Ferrari
|C. Sainz
|2.21
|18
|25
|2. Red Bull
|S. Perez
|2.27
|20
|18
|3. McLaren
|O. Piastri
|2.31
|05
|15
|4. Mercedes
|L. Hamilton
|2.52
|37
|12
|5. Alpine
|P. Gasly
|2,57
|15
|10
|6. Ferrari
|C. Leclerc
|2.61
|17
|8
|7. Alpine
|E. Ocon
|2.62
|39
|6
|8. Williams
|A. Albon
|2,64
|22
|4
|9. Mercedes
|G. Russell
|2.71
|17
|2
|10. Aston Martin
|F. Alonso
|2,78
|24
|1
|11. Haas
|K. Magnussen
|2,79
|14
|12. Alfa Romeo
|V. Bottas
|2,89
|15
|13. Haas
|N. Hülkenberg
|2,99
|33
|14. Alfa Romeo
|G. Zhou
|3.02
|31
|15. Aston Martin
|L. Stroll
|3.04
|42
|16. Red Bull
|M. Verstappen
|3.13
|45
|17. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.32
|36
|18. AlphaTauri
|N. de Vries
|3,57
|15
|19. McLaren
|L. Norris
|4.35
|04
|20. Williams
|L. Sargeant
|28.71
|02
İlk 5 yarışın ardından pit stop şampiyonasında Ferrari, 136 puanla ilk sırada bulunuyor.
Red Bull 117 puanla ikinci, Alpine ise 76 puanla üçüncü sırada.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Ferrari
|136
|2. Red Bull
|117
|3. Alpine
|76
|4. Mercedes
|56
|5. Mclaren
|36
|6. AlphaTauri
|34
|7. Williams
|18
|8. Alfa Romeo
|16
|9. Aston Martin
|12
|10. Haas
|4
Sezonun en hızlı 10 pit stopuna bakıldığında ise Ferrari 2.10 saniye ile zirvede yer alıyor.
En hızlı 10 pit stop:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Ferrari
|C. Leclerc
|Suudi Arabistan
|2.10
|2. Red Bull
|S. Perez
|Avustralya
|2.11
|3. Ferrari
|C. Sainz
|Miami
|2.21
|4. Ferrari
|C. Leclerc
|Bahreyn
|2.22
|5. Red Bull
|M. Verstappen
|Bahreyn
|2.25
|6. Red Bull
|S. Perez
|Miami
|2.27
|7. Red Bull
|S. Perez
|Azerbaycan
|2.30
|8. Ferrari
|C. Sainz
|Bahreyn
|2.31
|9. McLaren
|O. Piastri
|Miami
|2.31
|10. Mclaren
|L. Norris
|Azerbaycan
|2.35
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