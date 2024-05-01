Ferrari, Miami GP renk düzenini tanıttı
Ferrari, bu hafta sonu gerçekleşecek olan Miami Grand Prix'si için kullanacağı renk düzenini tanıttı.
Fotoğraf: Ferrari
Geçtiğimiz hafta Ferrari'nin, geleneksel kırmızı renk düzenini sadece Miami Grand Prix'si için kırmızı ile mavinin buluştuğu bir renk düzeniyle değiştireceği ortaya çıktı.
Takım, çarşamba günü itibariyle bu hafta sonu için yarışacağı renk düzenini tanıttı.
Ferrari SF-24, Miami GP livery
Fotoğraf: Ferrari
Kullanılan renkler resmi olarak, takımın ilk Dünya Şampiyonu Alberto Ascari tarafından giyilen mavinin daha açık bir tonu olan Azzurro La Plata ve 1974'e kadar Arturo Merzario ve Clay Regazzoni gibi pilotların yarış tulumları için kullanılan daha koyu bir renk olan Azzurro Dino olarak tanımlanıyor.
Mavi renkler bu hafta sonu Miami'de Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in kask ve tulumlarının yanı sıra, takım personelinin kıyafetlerinde de yer alacak.
Ferrari SF-24, Miami GP livery
Fotoğraf: Ferrari
Bu değişim ile Ferrari'nin, Kuzey Amerika'daki varlığının 70. yıldönümünü kutlayarak 'Ferrari ile ABD yarışları arasındaki bağlantıyı' kutlamayı amaçladığı da açıklandı.
Yeni renk düzeni aynı zamanda, takımın geçtiğimiz hafta Hewlett-Packard (HP) markası ile bir isim sponsorluğu anlaşması yaptığını duyurmasının ardından marka logosunun araçta ilk kez yer almasını da temsil ediyor.
Ferrari SF-24, Miami GP livery
Fotoğraf: Ferrari
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