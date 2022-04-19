Ferrari, Mercedes'ten Gianluca Romani ile anlaştı

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Sezona fırtına gibi başlayan ve ilk üç yarışın ikisini kazanmasının ardından iki şampiyonayı birden lider götüren Ferrari, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Takım şu anda gridin en "komple" aracına sahip gibi görünüyor ve yıl boyunca belirledikleri bir güncelleme programı var. Takım şimdi aracı geliştirmeye odaklansa da, bugün personel tarafıyla ilgili yeni bir haber ortaya çıktı.

Ferrari, 2019'da Mercedes'e katılan ve sonrasında terfi alan Gianluca Romani ile anlaştı.

Romani 2019'da Brackley merkezli takımın aerodinami departmanına katıldı ve geçen sezonun ortasında tam zamanlı olarak görev almaya başladı.

Bu açıdan son yıllarda Alman üreticinin aero departmanında görev alan isimlerden birisiydi.

Kendi LinkedIn hesabından bir paylaşım yapan İtalyan mühendis, Ferrari'de aerodinami uzmanı olarak görev alacağını söyledi ve bundan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, daha önce yaptığı açıklamalarda, kendi içlerindeki yeteneklere odaklandıklarını fakat başka takımlardan anlaştıkları isimler de olduğunu söylemişti.

Binotto, Red Bull veya diğer takımların aksine bunları basına açıklamak istemediklerini söylüyordu.