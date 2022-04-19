Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Ferrari, Sainz'ın yeni kontratını Imola'da açıklayabilir Sonraki / Emilia Romagna GP hafta sonunda yağmur ihtimali var
Formula 1 Haberler

Ferrari, Mercedes'ten Gianluca Romani ile anlaştı

Ferrari, Mercedes'in aero departmanında görev alan Gianluca Romani ile anlaştı. Romani, bu ay itibariyle İtalyan ekiple çalışmalara başlamış durumda.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ferrari, Mercedes'ten Gianluca Romani ile anlaştı
Haberi dinle

Sezona fırtına gibi başlayan ve ilk üç yarışın ikisini kazanmasının ardından iki şampiyonayı birden lider götüren Ferrari, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Takım şu anda gridin en "komple" aracına sahip gibi görünüyor ve yıl boyunca belirledikleri bir güncelleme programı var. Takım şimdi aracı geliştirmeye odaklansa da, bugün personel tarafıyla ilgili yeni bir haber ortaya çıktı.

Ferrari, 2019'da Mercedes'e katılan ve sonrasında terfi alan Gianluca Romani ile anlaştı.

Romani 2019'da Brackley merkezli takımın aerodinami departmanına katıldı ve geçen sezonun ortasında tam zamanlı olarak görev almaya başladı.

Bu açıdan son yıllarda Alman üreticinin aero departmanında görev alan isimlerden birisiydi.

Kendi LinkedIn hesabından bir paylaşım yapan İtalyan mühendis, Ferrari'de aerodinami uzmanı olarak görev alacağını söyledi ve bundan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, daha önce yaptığı açıklamalarda, kendi içlerindeki yeteneklere odaklandıklarını fakat başka takımlardan anlaştıkları isimler de olduğunu söylemişti.

Binotto, Red Bull veya diğer takımların aksine bunları basına açıklamak istemediklerini söylüyordu.

paylaşım
yorumlar
Ferrari, Sainz'ın yeni kontratını Imola'da açıklayabilir
Önceki haber

Ferrari, Sainz'ın yeni kontratını Imola'da açıklayabilir
Sonraki haber

Emilia Romagna GP hafta sonunda yağmur ihtimali var

Emilia Romagna GP hafta sonunda yağmur ihtimali var
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız" Emilia Romagna GP
Formula 1

Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız"

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak" Emilia Romagna GP
Formula 1

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak"

Imola'da Cem'in yerini David Beckmann alacak Imola
FIA F2

Imola'da Cem'in yerini David Beckmann alacak

Son Haberler

Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Araç ağırlığını Imola'da azaltamayacağız"

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Farkı kapatmak için çok çalışıyoruz ama bunu başarmak zaman alacak"

Haas, TransferMate ile anlaştı
Formula 1 Formula 1

Haas, TransferMate ile anlaştı

Vettel: "Imola hem pilot hem de araç için zor bir pist"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Imola hem pilot hem de araç için zor bir pist"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.