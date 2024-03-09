Ferrari, Mercedes'ten D'Ambrosio ile anlaşmış olabilir
RacingNews365, geçen yıl Mercedes ile çalışmaya başlayan Jerome D'Ambrosio'nun Ferrari'ye katılacağını iddia etti.
Jerome d'Ambrosio, Driver Development, Mercedes-AMG
Simon Galloway / Motorsport Images
RacingNews365'in özel haberine göre eski Formula 1 pilotu Jerome D'Ambrosio, Mercedes'ten Ferrari'ye katılacak.
Geçen yılın başlarında Mercedes garajında görünmeye başlayan D'Ambrosio, başlangıçta takımla gayri resmi çalışıyordu ve ardından sürücü gelişim direktörü oldu.
D'Ambrosio, Mercedes bünyesinde yer alan ve dünya çapında çeşitli serilerde yarışan genç sürücülerle ilgileniyordu.
2011'de Marussia Virgin Racing ile F1'de yarışmaya başlayan ve 2012'de Lotus ile bir yarışa katılan 38 yaşındaki Belçikalı sürücü, takım patronu Toto Wolff'un potansiyel halefi olarak da lanse ediliyordu.
D'Ambrosio daha önce Venturi Formula E takımının patronu olarak görev yaptığı için, farklı deneyimlere de sahip.
Mercedes'te çalıştığı süre boyunca D'Ambrosio, yarış hafta sonlarında sık sık Wolff'un hemen yanında görüldü.
Sezon ortasında Wolff, katılmadığı yarışlarda D'Ambrosio'nun takım patronu olarak görev yapacağını doğrularken, diz ameliyatı geçirdiği Japonya ve Katar yarışlarında tam olarak bu görevi üstlendi.
Ancak görevde geçirdiği bir yılın ardından D'Ambrosio, tıpkı Lewis Hamilton gibi Ferrari'ye geçiş yapacak.
İddianın kaynağı RacingNews365, eski F1 pilotunun hangi pozisyona getirildiğini ve yeni görevine ne zaman başlayacağını belirtmedi.
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