Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

Ferrari, Mercedes'ten D'Ambrosio ile anlaşmış olabilir

RacingNews365, geçen yıl Mercedes ile çalışmaya başlayan Jerome D'Ambrosio'nun Ferrari'ye katılacağını iddia etti.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Jerome d'Ambrosio, Driver Development, Mercedes-AMG

Jerome d'Ambrosio, Driver Development, Mercedes-AMG

Simon Galloway / Motorsport Images

RacingNews365'in özel haberine göre eski Formula 1 pilotu Jerome D'Ambrosio, Mercedes'ten Ferrari'ye katılacak.

Geçen yılın başlarında Mercedes garajında görünmeye başlayan D'Ambrosio, başlangıçta takımla gayri resmi çalışıyordu ve ardından sürücü gelişim direktörü oldu.

D'Ambrosio, Mercedes bünyesinde yer alan ve dünya çapında çeşitli serilerde yarışan genç sürücülerle ilgileniyordu.

2011'de Marussia Virgin Racing ile F1'de yarışmaya başlayan ve 2012'de Lotus ile bir yarışa katılan 38 yaşındaki Belçikalı sürücü, takım patronu Toto Wolff'un potansiyel halefi olarak da lanse ediliyordu.

D'Ambrosio daha önce Venturi Formula E takımının patronu olarak görev yaptığı için, farklı deneyimlere de sahip.

Mercedes'te çalıştığı süre boyunca D'Ambrosio, yarış hafta sonlarında sık sık Wolff'un hemen yanında görüldü.

Sezon ortasında Wolff, katılmadığı yarışlarda D'Ambrosio'nun takım patronu olarak görev yapacağını doğrularken, diz ameliyatı geçirdiği Japonya ve Katar yarışlarında tam olarak bu görevi üstlendi.

Ancak görevde geçirdiği bir yılın ardından D'Ambrosio, tıpkı Lewis Hamilton gibi Ferrari'ye geçiş yapacak.

İddianın kaynağı RacingNews365, eski F1 pilotunun hangi pozisyona getirildiğini ve yeni görevine ne zaman başlayacağını belirtmedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Piastri: "Duvara temas edince seansın bittiğini düşündüm"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!" Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Leclerc: "Kazanmak zor olacak" Leclerc: "Kazanmak zor olacak"

Son Haberler

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!" Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

MOT2 Moto2
Lusail
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye