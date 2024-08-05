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Formula 1

Ferrari, Mercedes'ten ayrılan Mike Elliott ile anlaşmaya hazırlanıyor!

Ferrari, Mercedes'ten ayrılan Mike Elliott'u ekibe katmaya hazırlanıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Mike Elliott, Technology Director, Mercedes-AMG

Fred Vasseur, Ferrari'nin yeni organizasyon yapısını Eylül ayında açıklayacağını söyledi ve şasiden sorumlu teknik direktör Enrico Cardile'nin görevinden ayrılmasından ötürü yeni bir yapıya sahip olacağını açıkça belirtti.

Diego Tondi, Capo Aerodinamico Ferrari

Diego Tondi, Capo Aerodinamico Ferrari

Foto di: Ferrari

Motorsport.com'un kaynaklarına göre Diego Tondi, yeniden yapılanma kapsamında Ağustos ayının başından bu yana Ferrari'nin yeni Aerodinami Şefi olarak görev yapmaya başladı.

David Sanchez'in geçen yılın başında Yarış Departmanından ayrılmasının ardından, Diego'nun aerodinami departmanındaki rolü zaten artmıştı. Fakat artık yeni Aerodinami Şefi oldu.

Şu anda rüzgar tüneli de dahil olmak üzere tüm departmanın başında ve SF-24'ün geliştirilmesi ve 2025 aracının oluşturulması sürecini yönetiyor.

Fakat Ferrari bünyesine yakında yeni isimler de katılacak. Loic Serra'nın takıma katılacağı zaten açıklandı fakat Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Mercedes'ten ayrılan teknik direktör Mike Elliott da Ferrari'ye katılabilir.

Elliott, zero-pod konseptinin başarısız olmasının ardından farklı bir göreve kaydırılmış ve bundan ötürü Alman üreticiden ayrılmıştı.

İngiliz mühendis şu anda zorunlu tatil sürecinde ve 2025'in başında serbest kalacak. Bu konuda atılacak olası adımların birkaç hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Adrian Newey cephesinde ise her şey soğumuş durumda çünkü Newey, İngiltere'den ayrılmak istemiyor.

Mike Elliott, ex CTO della Mercedes: arriverà alla Ferrari?

Mike Elliott, ex CTO della Mercedes: arriverà alla Ferrari?

Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

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