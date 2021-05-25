Ferrari, Mercedes'in yerine 18 inç lastik testine başlıyor

Gelecek yıl 18 inç lastiklere geçilecek ve Pirelli, özel testler yaparak yeni lastikleri hazırlamaya devam ediyor.

Normalde Mercedes, Monako GP sonrası 25-26 Mayıs'ta Paul Ricard'da iki günlük ıslak zemin testi yapacaktı. Ancak takım, bütçe sınırına uyabilmek adına bu testi gerçekleştirmeme kararı aldı.

Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere bu iki günlük testi Ferrari yapacak. İtalyan takım bugün sabah Fransa'daki Paul Ricard pistine gitti.

İki günlük testte Ferrari'nin direksiyonuna geçecek isimler Monako'da hayal kırıklığı yaşayan Charles Leclerc ve yarışı podyumda tamamlayan Carlos Sainz olacak.

Testte toplanan tüm veriler, Pirelli tarafından tüm ekiplerle paylaşılıyor.

Eğer Paul Ricard'da yağmur yağmazsa, pist yapay olarak ıslatılacak.